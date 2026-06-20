Operativo de saturación en zonas calientes: tres aprehendidos y 23 vehículos secuestrados

Unos 120 efectivos policiales de distintas especialidades participaron durante la tarde y noche de ayer de un mega operativo de saturación e interceptación en distintos sectores de Bahía Blanca, considerados "zonas calientes" a partir del análisis periódico de los mapas del delito.

En el inicio del dispositivo estuvieron presentes el intendente Federico Susbielles y otros funcionarios provinciales y municipales del área de seguridad, como Federico Montero y Martín Pacheco.

Del procedimiento participaron agentes de Seguridad, DDI, Narcotráfico, GAD, UTOI, Infantería, Caballería, Planta Verificadora, Policía Vial y Policía Rural. Las tareas se desarrollaron en jurisdicciones correspondientes a las comisarías Primera, Segunda, Cuarta y Séptima.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según se informó oficialmente, durante los controles se concretó la aprehensión de tres personas mayores de edad por delitos contra la propiedad y contra la autoridad. Además, fueron demoradas cuatro personas que registraban pedidos activos de averiguación de paradero.

En el marco de los controles vehiculares realizados junto a personal de Tránsito municipal, se retuvieron 23 vehículos, de los cuales 16 fueron motocicletas y siete automóviles. También se registraron dos test de detección de sustancias (Drager Test) con resultado positivo para marihuana.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad como parte de una planificación conjunta entre autoridades policiales, ministeriales y municipales vinculadas al área de Seguridad, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y poner a disposición de la Justicia a personas involucradas en actividades ilícitas.

Por otra parte, se informó que, como resultado del trabajo coordinado entre las comisarías y las distintas fiscalías, se llevan adelante entre 60 y 80 allanamientos mensuales. En lo que va de junio se realizaron alrededor de 48 procedimientos de este tipo.

De acuerdo con los datos oficiales, estas diligencias permitieron la aprehensión de personas vinculadas a distintos delitos y el secuestro de elementos sustraídos, además de estupefacientes como cocaína y marihuana. Asimismo, señalaron que los allanamientos aportan pruebas para el esclarecimiento de investigaciones judiciales en curso.