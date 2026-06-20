“Ley Prestianni": la razón por la que Almirón vio la tarjeta roja en el triunfo de Paraguay

Paraguay consiguió en la madrugada un triunfazo 1-0 ante Turquía, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 en el que jugó durante un tiempo entero con un jugador menos.

Los paraguayos, dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro, se quedaron con los tres puntos gracias al gol de Matías Galarza Fonda a los dos minutos de juego en el partido que se llevó a cabo en el Levi´s Stadium de California.

El gol de Galarza Fonda llegó recién iniciado el encuentro gracias a un preciso remate cruzado y rasante de zurda desde afuera del área, muy parecido al que le hizo el argentino Lionel Messi a México en el Mundial de Qatar 2022.

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En este partido, Miguel Almirón, una de las grandes estrellas de la selección paraguaya, vio la tarjeta roja por una nueva disposición de la FIFA tras un escándalo que tuvo como protagonista a un argentino.

Almirón se fue expulsado a los 48 minutos del primer tiempo luego de que se aplicara la norma que dicta dicha sanción cuando un jugador se tapa la boca para discutir con un rival.

Esto se debe al escándalo que protagonizaron el argentino Gianluca Prestianni con el brasilero Vinícius Jr., donde este último acusó al joven extremo albiceleste de tratarlo de mono cuando se tapó la boca con la camiseta mientras discutían.

En aquella ocasión, la UEFA sancionó al argentino con seis partidos por conducta discriminante, mientras que la FIFA tomó rápidamente cartas en el asunto y sacó la "Ley Prestianni", la cual castiga con tarjeta roja directa a los jugadores que se tapen la boca al enfrentarse a rivales o árbitros en el campo de juego.

Finalmente, y pese a la expulsión de Almirón, Paraguay pudo aguantar en el segundo tiempo para llevarse una victoria clave que le aseguró al menos la tercera posición en el Grupo D y lo posicionó con muy buenas oportunidades de avanzar a los 16avos de final.