Final de Liga Nacional: Gimnasia y Quimsa se ven las caras, ¿por última vez en la temporada?
Un triunfo como local a los patagónicos les dará el título. De lo contrario, definirán el martes en Santiago del Estero.
Gimnasia (Comodoro) tiene la tercera chance de consagrarse campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, recibiendo a Quimsa, desde las 21, en el sexto juego de la serie al mejor de siete.
Los sureños se habían adelantado 3-0, sorprendiendo de visitantes en los dos primeros partidos, repitiendo en el Socios Fundadores, mismo estadio que perdieron el cuarto, antes de viajar a Santiago, donde no pudieron repetir.
De esta manera, llegan 3-2 al frente, aunque con algo más de presión, sabiendo que el séptimo sería nuevamente de visitante, el martes.
El partido será transmitido por TyC Sports 2 y también podrá seguirse a través de TyC Sports Play.
En los santiagueños no podrá jugar el bahiense Fausto Ruesga, quien se perdió los primeros partidos y en el último cuando ingresó, se resintió de su lesión.
A favor de Quimsa están los 28 puntos (88-60) que sacó en el último partido, que lo potencian de cara a este sexto enfrentamiento.
La estadística en la que se apoya Gimnasia es que nunca un equipo en la Liga perdió el título tras estar 3-0.