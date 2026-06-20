Final de Liga Nacional: Gimnasia y Quimsa se ven las caras, ¿por última vez en la temporada?

Gimnasia (Comodoro) tiene la tercera chance de consagrarse campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, recibiendo a Quimsa, desde las 21, en el sexto juego de la serie al mejor de siete.

Los sureños se habían adelantado 3-0, sorprendiendo de visitantes en los dos primeros partidos, repitiendo en el Socios Fundadores, mismo estadio que perdieron el cuarto, antes de viajar a Santiago, donde no pudieron repetir.

De esta manera, llegan 3-2 al frente, aunque con algo más de presión, sabiendo que el séptimo sería nuevamente de visitante, el martes.

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El partido será transmitido por TyC Sports 2 y también podrá seguirse a través de TyC Sports Play.

En los santiagueños no podrá jugar el bahiense Fausto Ruesga, quien se perdió los primeros partidos y en el último cuando ingresó, se resintió de su lesión.

A favor de Quimsa están los 28 puntos (88-60) que sacó en el último partido, que lo potencian de cara a este sexto enfrentamiento.

La estadística en la que se apoya Gimnasia es que nunca un equipo en la Liga perdió el título tras estar 3-0.