Marruecos y uno de los goles más rápidos de la historia de la Copa del Mundo

El partido de la segunda fecha del grupo C en Boston apenas se estaba acomodando cuando el marroquí Ismael Saibari sacudió las redes a los 71 segundos de juego.

Con este impacto inmediato, que puso a ganar a Marruecos por 0-1 frente a Escocia, el mediocampista anotó el gol más rápido en lo que va del Mundial 2026 y, además, ingresó en el puesto número 17 de los goles más veloces de la historia de la competición.

La hazaña de Saibari adquiere una magnitud inmensa al repasar los registros de la Copa del Mundo, donde marcar antes del minuto y medio de juego es un privilegio reservado para muy pocos.

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El ranking absoluto sigue liderado de forma indiscutida por el turco Hakan Sükür, quien en el año 2002 anotó a los 11 segundos ante Corea del Sur.

Al repasar los primeros lugares de esta selecta lista, aparecen marcas asombrosas como los 13 segundos del checoslovaco Vaclav Masek a México en 1962 y los 25 segundos del alemán Ernst Lehner frente a Austria en 1934. Un escalón apenas por debajo se ubican el inglés Bryan Robson, que batió a Francia a los 28 segundos en 1982, y el estadounidense Clint Dempsey, autor de un tanto a los 30 segundos contra Ghana en 2014.

El desarrollo histórico demuestra que la intensidad desde el pitazo inicial ha sido una constante a lo largo de las décadas. El francés Bernard Lacombe anotó a los 31 segundos ante Italia en 1978, mientras que en la edición de 1938 se dio la curiosidad de dos gritos a los 35 segundos exactos, convertidos por el francés Emile Veinante a Bélgica y por el sueco Arne Nyberg a Hungría. Asimismo, la barrera de los 50 segundos exactos está compartida por tres futbolistas de distintas épocas: el rumano Adalbert Desu ante Perú en 1930, el húngaro Florian Albert contra Bulgaria en 1962 y el norcoreano Seung Zin Pak frente a Portugal en 1966.

La lista de elegidos continúa con el paraguayo Celso Ayala, quien marcó a los 52 segundos contra Nigeria en 1998, y el danés Mathias Jorgensen, con su recordada anotación a los 57 segundos ante Croacia en 2018. Ya superando el primer minuto de juego, se destacan el español Emilio Butragueño con sus 63 segundos ante Irlanda del Norte en 1986, seguidos muy de cerca por los 68 segundos del ghanés Asamoah Gyan a República Checa en 2006 y del canadiense Alphonso Davies ante Croacia en 2022.

Justo después de esos registros aparece la nueva marca de Ismael Saibari con sus 71 segundos en Boston. El marroquí logró desplazar en el orden histórico al mítico brasileño Vavá, quien en 1958 le había anotado a Francia a los 76 segundos. Los últimos dos lugares de este prestigioso top 20 quedan en manos del neerlandés Johan Neeskens, autor del gol a los 88 segundos ante Alemania en la final de 1974, y del danés Martin Jorgensen, quien cierra el grupo con sus 92 segundos ante Brasil en 1998. El gol tempranero de Saibari ya es historia pura del fútbol continental y mundial.