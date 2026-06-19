Estados Unidos le ganó 2-0 a Australia y avanzó a la próxima fase del Mundial

Estados Unidos derrotó 2-0 a Australia en el Lumen Field, en Seattle, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo y avanzó a los dieciseisavos de final.

Si Turquía no le gana a Paraguay esta noche, el anfitrión dirigido por el argentino Mauricio Pochettino se asegurará la clasificación como líder, aunque sabido es que ya está clasificado al menos como mejor tercero.

Los norteamericanos no contaron con su gran figura, Christian Pulisic, lesionado.

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Burgess, en contra de su propio arco, a los 11 minutos le dio la ventaja parcial al elenco organizador.

Luego, Freeman, a los 43 minutos, selló la cuenta tras una acción donde intervino el VAR para corroborar la conquista.

En la segunda mitad, entre cambios e infracciones, el juego se hizo cortado y las emociones quedaron de lado.