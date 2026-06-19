Tres allanamientos por un ataque a tiros: secuestran droga, una moto y celulares

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Sexta llevó adelante este viernes tres allanamientos en distintos domicilios de Bahía Blanca, en el marco de una investigación por un hecho de abuso de armas y lesiones ocurrido a principios de mes.

Los procedimientos fueron realizados junto a efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Comando de Patrullas.

El primero de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada en José María Arango al 1900. Allí se secuestraron prendas de vestir y una motocicleta Honda XR 150, presuntamente utilizadas durante el hecho investigado. Además, los efectivos incautaron 9 gramos de cocaína, 254 gramos de marihuana y cuatro teléfonos celulares.

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Como resultado del operativo fue aprehendido Adrián Facundo Arévalo, de 21 años, acusado por infracción a la Ley 23.737 y por el delito de abuso de armas. También fueron demoradas Ludmila Yamila Quesada, de 24 años, e Ivone Aparecida De Moraes, de 42.

En un segundo procedimiento realizado en Chubut al 2000, la Policía secuestró 68 gramos de marihuana y tres teléfonos celulares. En ese domicilio fueron demorados Rodrigo Sebastián Soto González, de 32 años, y Yeniffer Antonella Benítez, de 31.

Finalmente, en un tercer allanamiento, cuyo domicilio no fue informado, los uniformados incautaron 65 gramos de marihuana y prendas de vestir que serían de interés para la causa. Además, fue aprehendido un adolescente de 16 años, quien posteriormente fue entregado a su madre.

Las actuaciones quedaron a cargo de la UFI Nº 7, la UFI Nº 19 y la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1.

Según informaron fuentes oficiales, las diligencias fueron solicitadas tras tareas investigativas y el análisis de cámaras de vigilancia, en relación con un episodio ocurrido el pasado 3 de junio en Martín Lutero al 1400.

De acuerdo con la investigación, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta efectuaron disparos que impactaron en el pie de Gonzalo Ezequiel Suárez, de 18 años. No obstante, la víctima no habría instado la acción penal.