Así reaccionó el papá de Lionel Messi al enterarse de la fake news sobre su muerte

La polémica que envolvió a Florencia Peña tras difundir al aire una falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi sigue generando repercusiones. Ahora se supo cuál fue la reacción del papá del futbolista.

Al aire de LAM (América), Ángel de Brito dio a conocer que intercambió una serie de mensajes con Celia Cuccittini, que estaba en la clínica acompañando a su marido.

“Estoy hablando con ella, que nos está mirando. Le pregunté a ver cómo habían vivido todo esto y me dijo que fue horrible”, reveló. Y agregó: “Y me contó que Jorge está mirando y dijo ‘qué quilombo que armé’”.

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Florencia Peña aseguró al aire que el papá de Lionel Messi había muerto. Más tarde, la conductora debió salir a pedir disculpas por dar la información sin chequearla.

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, dijo este jueves al aire de El show del verano (Luzu).

El anuncio dejó en shock a todos en el estudio, pero minutos después debieron salir a aclarar que era un rumor.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas porque...”, dijo una de las productoras.

A su turno, Peña expresó: “Me lo tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake y qué es real. Y todo lo tenés que poner en tela de juicio hasta que (se conforma)“, dijo.

“Me acuerdo de que antes de que muriera el Indio, corrió una fake de que había tenido un ACV. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas”, expuso la actriz.

A su turno, una productora sumó: “Pedimos disculpas también desde acá, lo tiramos antes de terminar de chequearlo. Y hay rumores, pero no está nada confirmado de ningún lado”, cerró la productora.

Tratamiento médico por una enfermedad

La familia de Lionel Messi confirmó este jueves que Jorge, papá del capitán de la Selección argentina, está bajo tratamiento médico por una enfermedad y pidió “responsabilidad y prudencia” con la información brindada al respecto.

Jorge Messi, de 68 años, se encuentra “bajo seguimiento” con un pronóstico “favorable” dentro del cuadro que presenta, según el mensaje divulgado por la representación del futbolista. (Fuente: TN).