Morgan Stanley no incluyó a la Argentina en la lista de revisión para mejorar la calificación crediticia

Morgan Stanley Capital International (MSCI) no incluyó a la Argentina en la lista de revisión de países para mejorar su calificación crediticia, por lo que seguirá manteniendo la categoría de "mercado independiente".

El ponderador estadounidense se abstuvo de introducir al país en la lista de revisión y mantuvo las mismas condiciones y variables económicas del país.

"Si bien la flexibilización de los controles de capital implementada en abril de 2025 permitió a los inversores extranjeros repatriar los nuevos fondos provenientes de inversiones en acciones, esto sigue sujeto al cumplimiento de requisitos documentales", señaló MSCI en su comunicado, aludiendo a la continuidad de ciertos aspectos en el campo cambiario.

En ese sentido, agregó que las ganancias acumuladas con anterioridad "continúan sujetas a restricciones y no pueden ser repatriadas libremente", y sumó que todavía persisten ciertas restricciones en el mercado cambiario local.

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El agente norteamericano también remarcó la intervención del Gobierno en distintas ocasiones, algo que "pone en duda la estabilidad de una economía de libre mercado, incluso en lo que respecta a las actividades de inversión de los inversores extranjeros".

En las últimas semanas, dos agencias calificadoras habían mejorado sus perspectivas sobre la calificación crediticia de Argentina: tanto Fitch como Standard & Poor's la elevaron de "CCC+" a "B-".

Esto generó cierto optimismo en el mercado sobre una revisión por parte de MSCI, algo a lo que todavía sigue resistiendo.

Sin embargo, todavía resta el Informe Anual de Clasificación de Mercados, en donde la calificadora podría introducir al país a una revisión para 2027. "El informe del MSCI de hoy no implica que la semana que viene no se anuncie un período de consulta para una posible reclasificación. No ayuda, pero no descartemos nada", explicó el periodista especializado Sebastián Maril.

La calificación de Argentina

Actualmente, el país está ubicado en la última categoría dispuesta por el MSCI. Al encontrarse en "mercado independiente", se queda sin la posibilidad de que fondos internacionales puedan invertir en acciones argentinas, debido a que la calificación actual no lo permite por estatuto.

Naciones como Zimbabue, Líbano, Palestina, Botsuana, Ucrania y Panamá se ubican en este rango, debido a las múltiples restricciones cambiarias y la falta de acceso fluido al mercado de capitales.

De confirmarse la revisión para el año próximo, Argentina tendría la oportunidad de salir del último escalón y reposicionarse en "mercado de frontera" o "mercado emergente", dependiendo de los motivos que considere el ponderador estadounidense. (NA)