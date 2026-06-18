El escudo no se “mancha”: fuerte comunicado del club Comercial
“La venta de ropa trucha afecta nuestros intereses comerciales con la marca oficial que nos representa”, expuso el presidente verdiamarillo Pablo Reynafé.
“No estamos en contra de los pequeños emprendedores, el que en su negocio tiene para vender una taza pintada con el escudo o los colores de Comercial, nuestra lucha es con los que fabrican ropa trucha del club y complican nuestros intereses comerciales con la marca que vende nuestra camiseta oficial”.
Con los tapones de punta y dispuesto a iniciar acciones legales, el presidente de la entidad whitense, Pablo Reynafé, hizo público, en las distintas redes sociales, el malestar institucional por la cantidad de ropa que distintos locales y particulares ofrecen al público sin contar “con la debida autorización institucional”, tal como reza una parte de la notificación avalada por la Comisión Directiva verdiamarilla.
El escrito:
“La Comisión Directiva del Club Atlético Puerto Comercial informa a la comunidad que el escudo institucional, las denominaciones, emblemas, diseños y demás signos distintivos identificatorios de nuestra entidad constituyen patrimonio exclusivo del Club y se encuentran legalmente protegidos”.
“En tal sentido, hemos tomado conocimiento de que diversos emprendedores, comercios y particulares se encuentran utilizando dichos símbolos en productos, indumentaria, artículos promocionales y publicaciones, sin contar con la debida autorización institucional”.
“El Club reconoce y valora el afecto, el sentido de pertenencia y el compromiso de quienes desean difundir nuestros colores y nuestra historia. Sin embargo, resulta necesario regularizar estas situaciones a fin de proteger la identidad institucional, garantizar el adecuado uso de nuestros emblemas y resguardar los derechos que corresponden a la entidad”.
“Por ello, se invita a todas aquellas personas físicas o jurídicas que actualmente utilicen, reproduzcan, comercialicen o promocionen productos que contengan el escudo, el nombre, los colores, las insignias o cualquier otro elemento distintivo del Club Atlético Puerto Comercial, a ponerse en contacto con la institución dentro de los próximos quince (15) días al WhatsApp del Club Comercial (291-5095091), a efectos de regularizar su situación y obtener las autorizaciones correspondientes”.
“Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la pertinente regularización, el Club se reserva el derecho de iniciar las acciones administrativas y legales que estime correspondientes para la defensa de sus derechos y de su patrimonio institucional”.
“Agradecemos la colaboración de todos los comercialinos para continuar fortaleciendo y protegiendo la identidad de nuestro querido Club”.