El escudo no se “mancha”: fuerte comunicado del club Comercial

“No estamos en contra de los pequeños emprendedores, el que en su negocio tiene para vender una taza pintada con el escudo o los colores de Comercial, nuestra lucha es con los que fabrican ropa trucha del club y complican nuestros intereses comerciales con la marca que vende nuestra camiseta oficial”.

Con los tapones de punta y dispuesto a iniciar acciones legales, el presidente de la entidad whitense, Pablo Reynafé, hizo público, en las distintas redes sociales, el malestar institucional por la cantidad de ropa que distintos locales y particulares ofrecen al público sin contar “con la debida autorización institucional”, tal como reza una parte de la notificación avalada por la Comisión Directiva verdiamarilla.

El escrito:

“La Comisión Directiva del Club Atlético Puerto Comercial informa a la comunidad que el escudo institucional, las denominaciones, emblemas, diseños y demás signos distintivos identificatorios de nuestra entidad constituyen patrimonio exclusivo del Club y se encuentran legalmente protegidos”.

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“En tal sentido, hemos tomado conocimiento de que diversos emprendedores, comercios y particulares se encuentran utilizando dichos símbolos en productos, indumentaria, artículos promocionales y publicaciones, sin contar con la debida autorización institucional”.

“El Club reconoce y valora el afecto, el sentido de pertenencia y el compromiso de quienes desean difundir nuestros colores y nuestra historia. Sin embargo, resulta necesario regularizar estas situaciones a fin de proteger la identidad institucional, garantizar el adecuado uso de nuestros emblemas y resguardar los derechos que corresponden a la entidad”.

“Por ello, se invita a todas aquellas personas físicas o jurídicas que actualmente utilicen, reproduzcan, comercialicen o promocionen productos que contengan el escudo, el nombre, los colores, las insignias o cualquier otro elemento distintivo del Club Atlético Puerto Comercial, a ponerse en contacto con la institución dentro de los próximos quince (15) días al WhatsApp del Club Comercial (291-5095091), a efectos de regularizar su situación y obtener las autorizaciones correspondientes”.

“Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la pertinente regularización, el Club se reserva el derecho de iniciar las acciones administrativas y legales que estime correspondientes para la defensa de sus derechos y de su patrimonio institucional”.

“Agradecemos la colaboración de todos los comercialinos para continuar fortaleciendo y protegiendo la identidad de nuestro querido Club”.