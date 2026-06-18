La salud del padre de Messi: qué dice el comunicado oficial de la familia
Diferentes rumores circularon durante la mañana, los cuales obligaron a su entorno íntimo a explicar cómo se encuentra.
Ante algunas versiones que circularon durante la mañana respecto de la salud de Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel, la familia emitió un comunicado.
El mismo señala lo siguiente:
"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y
evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.
"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.
"La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.
"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad.
"La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.
"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.
"Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.
Gracias por la comprensión".