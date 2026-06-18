Ander Herrera habló tras su salida de Boca y eligió a su candidato para ganar el Mundial: no es España ni Argentina

El español Ander Herrera habló ante la prensa, luego de conocerse su desvinculación de Boca Juniors días atrás.

"Veo todo desde un punto positivo", remarcó el volante, quien desputó 29 partidos en el Xeneize y marcó un gol.

"No tengo, en absoluto, ningún reproche para nadie, al contrario agradecimiento absoluto", agregó.

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También explicó cómo se dio su salida, que fue de mutuo acuerdo con el club.

"Cada cuerpo técnico tiene sus prioridades, si algún día soy técnico tendré las mías. Yo lo que le dejé claro al club es que conmigo no iba a haber ningún tipo de problema", remarcó.

Por último palpitó el Mundial y la chance de un cruce entre España y Argentina.

"Estoy un poco desorientado de este Mundial, creo que ambas son favoritas. Pero si tuviera que apostar ahora mismo, por el nivel que he visto, creo que es Francia", reconoció.