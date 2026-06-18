El robo de la cápsula Cesio-137 en Rosario que recuerda el accidente radiológico fatal en Brasil

La alerta nacional por el robo de la cápsula Cesio-137 en el Instituto de Cardiología de Rosario “Dr. Luis González Sabathie” en Rosario continúa y, mientras avanza la investigación, se recuerda el accidente radiológico fatal en Brasil ocurrido en 1987 donde cuatro personas fallecieron y otras 249 resultaron envenenadas por radiación.

El Instituto Goiano de Radioterapia (IGR), una clínica privada localizada en Brasil, fue abandonado en 1985 con una unidad de teleterapia que contenía cesio-137. Durante los años siguientes muchos transeúntes y personas que vivían en la calle se refugiaban dentro del edificio, pero todo cambió el 13 de septiembre de 1987 cuando dicha cápsula fue robada.

Se sabe que Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira se llevaron la unidad y la trasladaron en carretilla hasta la casa de uno de ellos, a unos 600 metros del hospital abandonado.

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En el caso se relata que ambos desmantelaron el equipamiento, extrayendo la cápsula de cesio de su carcasa de protección, con el objetivo de vender las partes. Durante días trataron de romper la cápsula, hasta que uno de ellos logró su apertura.

Empezaron a sufrir vómitos, diarrea y mareos, pero creyeron que se trataba de la mala ingesta de algún alimento. No le dieron importancia y vendieron varias de las partes a una chatarrería ya que el dueño se mostró asombrado por el extraño brillo azul que emanaba del cesio expuesto.

Ante la sorpresa de la adquisición, el hombre llevó la cápsula a su casa y se la mostró a familiares, amigos y vecinos, provocando la expansión del cesio.

Durante dos semanas, quienes tocaban el elemento, padecían de varios síntomas, por lo que, al no encontrar respuestas, la mujer del chatarrero llevó la cápsula a las autoridades, lo que derivó en un enorme operativo de emergencia en todo el país.

Más de 112.000 habitantes de la zona fueron sometidos a controles radiológicos y los resultados confirmaron que 249 personas resultaron envenenadas con radiación del cesio.

El saldo fatal fueron cuatro personas, entre ellas una menor, que murieron producto de haber estado en contacto con la cápsula radiactiva.

Ahora, hay alerta en la Argentina debido al robo de las últimas horas en la ciudad santafesina de Rosario.

Qué es el cesio-137

Se trata de un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. Se utiliza principalmente en medicina para radioterapia o como fuente de calibración, y en la industria.

Se remarca que su manejo inadecuado es extremadamente peligroso y puede causar quemaduras, daño celular y enfermedades graves. (NA)