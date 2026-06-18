La Preselección para la tercera ventana de clasificatorios frente a Uruguay y Panamá

De cara a la tercera ventana de Clasificatorios FIBa. para la Copa del Mundo Qatar 2027, la Selección Argentina tiene definida su preselección de 24 jugadores elegidos por el entrenador Pablo Prigioni.

Cabe destacar que estos 24 jugadores son los potencialmente convocables para la ventana, y de esta lista surgirá la nómina final de aquellos que comenzarán con los entrenamientos a partir del domingo 21 de junio en el Espacio DAM de Zárate en la medida que queden liberados de los compromisos con sus clubes en el caso de los que aún siguen en competencia.

Los partidos serán ante Uruguay, en Montevideo, el jueves 2 de julio a las 22.10 y frente a Panamá, en su ciudad capital, el domingo 5 a las 21.10.

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La ventana 3 marcará el cierre de la primera fase. Argentina llega con un récord de 3-1 en el grupo D, como escolta de Uruguay (4-0). Panamá (1-3) y Cuba (0-4) completan la zona.

Los clasificatorios continuarán en agosto cuando los tres mejores equipos del grupo D se junten con los tres clasificados del grupo B. Canadá liderá la zona con un récord de 4-0, seguido por Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).

La Segunda fase ya tiene las fechas de sus ventanas confirmadas: ventana 4, 27 y 31 de agosto; ventana 5, 26 y 29 de noviembre y ventana 6, 26 de febrero y 1º de marzo.

Los convocados

En el listado no figuran jugadores bahienses. Los 24 preseleccionados son los siguientes:

Aaliya, Lee - UCAM Murcia (España)

Adams, Máximo - North Carolina (Estados Unidos)

Baralle, Franco - Flamengo (Brasil)

Bocca, Juan Manuel - Fibwi Palma (España)

Bolmaro, Leandro - Olimpia Milano (Italia)

Bordón, Dylan - La Laguna Tenerife (España)

Bressan, Gonzalo - Atenas (Argentina)

Brussino, Nicolás - Gran Canaria (España)

Cáffaro, Agustín - Independiente de Oliva (Argentina)

Cáffaro, Francisco - Boca Juniors (Argentina)

Campazzo, Facundo - Real Madrid (España)

Corbalán, Gonzalo - San Pablo Burgos (España)

Deck, Gabriel - Real Madrid (España)

Delía, Marcos - Obras Sanitarias (Argentina)

Fernández, Juan - Básquet Girona (España)

Garino, Patricio - Movistar Estudiantes (España)

Laprovittola, Nicolás - FC Barcelona (España)

Lema, Leonardo - Quimsa (Argentina)

Marcos, Juan Ignacio - FC Barcelona (España)

Negrete, Alex - Flamengo (Brasil)

Trouet, Santiago - Olé Miss Rebels (Estados Unidos)

Vaulet, Juan Pablo - Movistar Estudiantes (España)

Vildoza, José - Bàsquet Girona (España)

Vildoza, Luca - Virtus Pallacanestro Bologna (Italia)