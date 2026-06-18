Tarde libre para la Selección en Kansas City: visitas familiares, fotos y momentos compartidos en redes

Tras la victoria ante Argelia en su debut mundialista, los jugadores de la selección argentina de fútbol disfrutaron de una tarde libre en Kansas City, donde aprovecharon para reencontrarse con familiares y seres queridos que se acercaron a la concentración.

Luego de varios días de entrenamientos y compromisos oficiales, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni autorizó unas horas de descanso para el plantel, que pudo relajarse y compartir tiempo con sus allegados antes de volver a enfocarse en la competencia.

Durante la jornada, familiares, parejas e hijos de varios futbolistas visitaron el hotel donde se hospeda la delegación albiceleste. Los encuentros estuvieron marcados por abrazos, charlas y momentos de distensión que rápidamente comenzaron a aparecer en las redes sociales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Algunos jugadores eligieron permanecer dentro de la concentración junto a sus seres queridos, mientras que otros aprovecharon para recorrer distintos sectores de la ciudad acompañados por sus familias.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. En Instagram y otras plataformas, varios integrantes del plantel compartieron fotografías junto a sus parejas e hijos, mostrando escenas de tranquilidad después de la exigencia del estreno mundialista.

Entre las publicaciones más destacadas aparecieron postales familiares, reuniones en espacios comunes del hotel y mensajes de apoyo de los allegados, que acompañan al equipo durante su estadía en Estados Unidos.

También hubo historias y videos en los que se pudo ver a los futbolistas disfrutando de actividades recreativas, compartiendo meriendas y momentos de descanso antes de retomar la rutina de entrenamientos.

La tarde libre fue recibida con entusiasmo por el grupo, que viene de conseguir una importante victoria ante Argelia y busca mantener el buen clima interno de cara a los próximos compromisos del Mundial.

Una vez finalizado el período de descanso, los jugadores regresaron a la concentración para continuar con la planificación prevista por el cuerpo técnico, que ya comenzó a preparar el siguiente encuentro de la fase de grupos.

Con el ánimo en alza por el triunfo y el respaldo de sus familias, la Selección argentina vivió una jornada diferente en Kansas City, combinando descanso, afecto y cercanía con sus seres queridos antes de volver a enfocarse plenamente en el desafío mundialista. (NA).