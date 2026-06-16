Agustina Cavalli corrió la Copa del Mundo en Países Bajos: "No me sentí bien en general"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Cuesta arriba se puso la continuidad de la Copa del Mundo de BMX Racing para la bahiense Agustina Cavalli, al disputarse el último fin de semana la tercera y cuarta fecha en Papendal, Países Bajos.

Aquel golpe sufrido en marzo, en Italia, cuando comenzó el certámen Europeo, le quitó confianza para correr como sabe y los resultados esperados aún no llegaron.

Tras alcanzar los cuartos de final en Sarrians, Francia, en el inicio de la temporada, esta vez debió conformarse con llegar hasta los repechajes de la categoría Elite.

"No me fue muy bien, no me sentí bien en general", resumió, si vueltas.

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Agus fue sexta en el heat del sábado, con un tiempo de 38.492, y en el last chance llegó quinta y última, con 42.197.

Mientras que el domingo, por la cuarta fecha, fue séptima en la serie, con 38.150, y cuarta en el repechaje, con un tiempo de 38.683.

"Me caí antes del fin de semana y ya no tenía mucha confianza. La caída de Italia me sigue afectando mentalmente y después de la caída en Papendal, peor", comentó la bahiense, que ahora tendrá más de un mes de preparación para su próximo desafío: el Mundial.

Thomas Maturano y Federico Copello, ambos en U23, completaron la delegación nacional en la Copa del Mundo.

El sábado, Maturano llegó hasta los octavos de final (6º); mientras que Capello alcanzó los cuartos de final (7º).

En tanto, el domingo, Thomas también llegó hasta los cuartos (7º) y Capello no compitió.

Cavalli se encuentra residiendo en Aigle, Suiza, siendo parte del tercer ciclo de trabajo en el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI —donde ya estuvo en 2019, parte de 2020 y todo 2025—.

El próximo compromiso será entonces el Mundial en Brisbane, Australia, y luego llegarán los Juegos Suramericanos en Rafaela, la sede del ciclismo.

Mientras que para completar el año quedarán seis fechas más de Copa del Mundo: cuatro en China y dos en Estados Unidos.

A continuación, el detalle:

Copa del Mundo

1 - Sarrians, Francia (6 de junio)

2 - Sarrians, Francia (7 de junio)

3 - Papendal, Países Bajos (13 de junio)

4 - Papendal, Países Bajos (14 de junio)

5 - Mentougou, China (3 de octubre)

6 - Mentougou, China (4 de octubre)

7 - Chongli, China (10 de octubre)

8 - Chongli, China (11 de octubre)

9 - Sarasota, Estados Unidos (31 de octubre)

10 - Sarasota, Estados Unidos (1 de noviembre)

Mundial

Brisbane (22 al 25 de julio)

Juegos Suramericanos

Rafaela (16 y 17 de septiembre)