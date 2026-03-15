Podio para el bahiense Bautista Rojo en el inicio de la temporada nacional de BMX Racing

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Auspicioso fue el debut en la categoría Junior del BMX Racing para el bahiense Bautista Rojo, quien logró subirse al podio en el inicio del Campeonato Argentino disputado este fin de semana en la pista olímpica de Vicente López.

Bauti, quien integra el seleccionado nacional, se quedó con la tercera colocación en la primera fecha, escoltando a Lisandro Díaz (también es parte del seleccionado, aunque en su segundo año en Junior) y a Lucas Andrada.

Ayer sábado tuvo una muy buena actuación de punta a punta, mientras que en la carrera de hoy sufrió un toque en la primera curva que lo dejó sin chances en la manga definitiva.

"Pese al resultado de hoy, me sentí muy bien con mi andar y siento que voy en buen camino. Me quedan buenas sensaciones por mi velocidad en pista", le contó el joven a La Nueva., aún agitado por la competencia.

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"A seguir trabajando ahora en Bahía para las próximas fechas que serán en casa. Me vuelvo contento, fue una muy buena semana de concentración y un lindo finde de carreras", agregó el bahiense, quien desde el último lunes practicó en el Cenard y en la propia pista junto a los entrenadores nacionales Juan Pablo Bruno y Ariel Katogui.

Por su parte, en Élite se impusieron Gonzalo Molina y Agostina Ruarte, en ambas fechas. Mientras que en Junior se impusieron el mencionado Lisandro Díaz y Luz Torres, también los dos días.

Todos los representantes bahienses

Fecha 1

Francesca Espinoza (camicletas)

Mauro Espinoza (cruceros 30-39) - 3°

Agustín Martínez (novicios 11) - 1°

Julián Orlando (novicios 12) - 5°

Ciro Espinoza (novicios 14) - 1°

Julián del Santo (novicios 17+) - 5°

Maite Espinoza (Damas 11-12) - 6°

Gael Altamiranda (expertos 8) - 5°

Martino Serafín (expertos 10) - 3°

Genaro Apis (expertos 11) - 5°

León Ferreyra (expertos 12) - No superó la clasificación

Iván Rivas (expertos 13) - No superó la clasificación

Indio Ferreyra (expertos 14) - Llegó a semifinales

Agustín Alaniz (expertos 14) - Llegó a semifinales

Genaro Gentili (expertos 14) - 5°

Franco del Santo (expertos 25-29) 4°

Bautista Rojo (junior) - 3°

Fecha 2

Francesca Espinoza (camicletas)

Mauro Espinoza (cruceros 30-39) - 4°

Agustín Martínez (novicios 11) - 1°

Julián Orlando (novicios 12) - 4°

Ciro Espinoza (novicios 14) - 7°

Julián del Santo (novicios 17+) - 5°

Maite Espinoza (Damas 11-12) - 6°

Gael Altamiranda (expertos 8) - 4°

Martino Serafín (expertos 10) - 1°

Genaro Apis (expertos 11) - 6°

León Ferreyra (expertos 12) - No superó la clasificación

Iván Rivas (expertos 13) - No superó la clasificación

Indio Ferreyra (expertos 14) - 5°

Agustín Alaniz (expertos 14) - Llegó a semifinales

Genaro Gentili (expertos 14) - Llegó a semifinales

Franco del Santo (expertos 25-29) 3°

Bautista Rojo (junior) - 8°

Calendario Argentino y Open

1 - Buenos Aires (14 y 15 de marzo): doble fecha del Argentino

2 - Bahía Blanca (18 y 19 de abril): Argentino y Open

3 - Río Cuarto (23 y 24 de mayo): doble fecha del Argentino

4 - Santiago del Estero (4 y 5 de julio): CN UCI Junior, U23 y Élite; doble fecha del Argentino

5 - La Rioja (22 y 23 de agosto): Argentino y Open

6 - San Juan (23, 24 y 25 de octubre): Argentino, Iberoamericano y Copa Latina

7 - Mendoza (21 y 22 de noviembre): finales del Argentino y Open

Calendario Latino

1 - Guatemala (28 de marzo): Centroamericano

2 - Guatemala (29 de marzo): Copa Latina

3 - Bogotá (2 de mayo): Panamericano

4 - Bogotá (3 de mayo): Copa Latina

5 - Lima (26 de septiembre): Sudamericano

6 - Lima (27 de septiembre): Copa Latina

7 - San Juan (24 de octubre): Iberoamericano

8 - San Juan (25 de octubre): Copa Latina