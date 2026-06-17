El BID aprobó una garantía de US$500 millones para que Argentina tome crédito por US$1.200 millones

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, junto al ministro Luis Caputo y su número dos, José Luis Daza. Fotos: TN

El directorio del BID aprobó este miércoles una garantía de 500 millones de dólares para fortalecer las políticas de seguridad y justicia en la Argentina y mejorar el acceso del país a los mercados de capital.

“La garantía del BID, la primera otorgada para Argentina para apoyar este tipo de reformas, permitirá al país movilizar US$1.200 millones con financiamiento privado, contribuyendo a mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, detalló el comunicado de la entidad.

El financiamiento respaldará el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), un conjunto de reformas del Gobierno argentino que contribuirán a reducir la impunidad de los delitos asociados a organizaciones criminales. El programa busca fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal, y la recuperación de activos de origen ilícito.

El proyecto, que se enmarca en la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID, contempla un enfoque integral que incorpora un programa basado en resultados para fortalecer las capacidades de las fuerzas federales de seguridad, la investigación e inteligencia criminal.

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El costo directo del crimen y la violencia en el país se estima en 3,9% del PIB, superando el promedio regional, según estimaciones del BID.

La intención del BID de brindar este apoyo al país ya se había manifestado en abril y se oficializó un día después de una decisión similar del Banco Mundial, que facilitó avales por US$2000 millones al país.

El plan del Gobierno para pagar la deuda

La estrategia de Gobierno es que las garantías ayuden a acceder a préstamos con entidades financieras privadas que permitan fortalecer las reservas en la previa al vencimiento por US$4.400 millones del próximo 9 de julio.

Este martes, el titular del organismo del BID, Ilan Goldfajn, se reunió con el viceministro de Economía, José Luis Daza. “Argentina ha logrado avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza”, escribió el economista israelo-brasileño en su cuenta de X.

“Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID. El Grupo BID sigue siendo un socio comprometido con Argentina”, añadió. (con información de TN)