Inglaterra debutó pisando fuerte con una gran victoria ante Croacia 4 a 2

Inglaterra demostró su gran poderío ofensivo y venció con autoridad a Croacia 4 a 2, en uno de los partidos correspondiente a la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

El conjunto que orienta el alemán Thomas Tuchel se puso rápidamente en ventaja con un penal convertido por su estrella Harry Kane. La pena máxima llegó tras una infantil falta de Luka Modrid --de flojísimo cometido-- y en el primer disparo desde los 12 pasos Dominik Livakovic contuvo el remate del capitán inglés. Pero se repitió la pena máxima porque se adelantó y Kane no falló.

El empate de los croatas llegó superada la media hora con un golazo desde afuera del área de Martin Baturina tras la descarga de Petar Sucic.

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A los 42 minutos, Kane le ganó a todos de cabeza en un córner y con su doblete volvió a poner al frente a Inglaterra. Fue el décimo tanto del hombre de Bayern Múnich en la Copa del Mundo, que alcanzó la marca de Gary Lineker.

El elenco de Zlatko Dalić no iba a darse por vencido y en la última jugada de la primera mitad construyó una gran acción colectiva que Petar Musa definió para el 2-2 parcial.

El comienzo del complemento fue todo del conjunto de Tuchel, que volvió a adelantarse en el marcador por medio de Jude Bellingham y convirtió en figura a Livakovic, responsable de mantener abierto el resultado.

A falta de cinco minutos, Inglaterra lo liquidó de contra: Bukayo Saka habilitó a Marcus Rashford, que enganchó en el área y definió contra el palo izquierdo del arquero.

El cotejo se jugó en el AT&T Stadium (Arlington), con arbitraje del francés Clément Turpin.

Más tarde, a las 20, chocarán Ghana y Panamá en el otro partido del Grupo.