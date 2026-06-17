Ciberpedofilia: Bahía formó parte de un megaoperativo con 121 allanamientos en toda la provincia

En el marco de una de las mayores ofensivas judiciales contra la delincuencia en línea, la provincia de Buenos Aires se vio sacudida por un masivo despliegue policial y judicial, entre los que estuvo incluída Bhaía Blanca. Se ejecutaron 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades bonaerenses bajo la “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”.

El megaoperativo, que apunta a desbaratar redes de grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil, puso especial foco en la región del sudoeste provincial. Las acciones en nuestra ciudad y Tres Arroyos fueron lideradas de manera directa por los fiscales Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos, respectivamente.

Los procedimientos en Bahía formaron parte de una estrategia coordinada desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General, conducida por el doctor Julio Conte-Grand.

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Para desarticular las operaciones locales, los fiscales bahienses trabajaron en conjunto con ocho fiscalías especializadas que funcionaron como nodos de inteligencia en toda la provincia. El objetivo en la región no solo fue el secuestro de material de abuso sexual infantil (MASI), sino también detectar la posible producción local, la distribución y los casos de acoso virtual (grooming), delitos tipificados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

A nivel provincial, el impacto del operativo dejó estadísticas que encienden las alarmas de las autoridades:

Objetivos e involucrados: De un total de 138 objetivos investigados, se concretaron 121 allanamientos. Se identificó a 111 personas (106 hombres y 5 mujeres).

Menores implicados: Entre los investigados se detectaron dos menores de 18 años que compartían este material. El rango etario general de los sospechosos oscila entre los 15 y los 75 años.

Entornos de riesgo: Preocupa de sobremanera que 6 de los investigados trabajan en contacto directo con niños y adolescentes . Además, se identificaron 37 menores de edad que convivían con los sospechosos y 4 posibles víctimas directas de abuso infantil.

Allanamientos en cárceles: Los procedimientos incluyeron una unidad carcelaria donde se encontraban alojados presos que ya purgaban penas por abuso sexual.

Uno de los objetivos de la investigación se inició a raíz de un operativo previo por tenencia de material de abuso. Gracias al seguimiento, se logró detectar a una nueva imputada dedicada a la producción y distribución del material.

Tecnología incautada

El volumen de material digital secuestrado requerirá semanas de peritajes. En total, las fuerzas policiales de la provincia, federales y de la Ciudad de Buenos Aires incautaron:

165 teléfonos celulares.

160 dispositivos de almacenamiento (discos, pendrives).

80 computadoras.

2 armas de fuego.

Durante los mismos procedimientos, los especialistas informáticos ya lograron realizar 31 triajes y análisis rápidos (visus) sobre los dispositivos secuestrados para asegurar la prueba de manera inmediata.

Las autoridades destacaron la colaboración de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad y Prefectura Naval, quienes actuaron en simultáneo para evitar el borrado de archivos y desmantelar los nodos desde la periferia bonaerense hasta Bahía Blanca.