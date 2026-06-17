Brutal pelea callejera en Mendoza: le partieron un ladrillo en la cabeza y quedó en terapia intensiva

Una brutal pelea callejera en la provincia de Mendoza terminó con un hombre al borde de la muerte. La víctima, un hombre de 31 años, se encuentra internada con pronóstico reservado en el Hospital Central tras haber sido atacada ferozmente con un ladrillo en la cabeza. El agresor, de 28 años, fue detenido poco después por la Policía.

El violento episodio ocurrió durante la noche del lunes en la intersección de las calles Solari y Famatina, en el departamento de Guaymallén. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad vecinal, el trasfondo de la agresión fue una discusión en la vía pública que escaló rápidamente a niveles dramáticos.

En la filmación se observa cómo la víctima intentaba escapar desesperadamente corriendo por la calle, mientras su atacante lo perseguía de cerca.

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A los pocos metros, el agresor logró alcanzarlo y le lanzó un ladrillo que impactó de lleno en su cabeza, provocando que cayera desplomado sobre el asfalto. Lejos de detenerse, el joven de 28 años continuó golpeándolo en el piso con patadas y trompadas antes de darse a la fuga.

La madre del herido fue quien encontró a su hijo gravemente lesionado y llamó de urgencia al 911. A pesar de la severidad del golpe, el hombre logró llegar por sus propios medios a la guardia del Hospital Central.

Sin embargo, tras los estudios médicos pertinentes, se le diagnosticó un traumatismo de cráneo severo y debió ser ingresado de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece bajo monitoreo neurológico constante y con riesgo de vida.

A partir del registro fílmico de la zona y los datos aportados por los testigos, la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Guaymallén, junto con la Unidad Fiscal de Homicidios, montaron un operativo que permitió localizar y detener al presunto autor del ataque. El sospechoso fue alojado en la Comisaría 25°.

El joven de 28 años quedó imputado por el delito de tentativa de homicidio, aunque la carátula judicial podría modificarse de acuerdo a la evolución del cuadro clínico del paciente.

Mientras Policía Científica trabaja sobre las pruebas recolectadas en el lugar de la agresión, los investigadores no descartan un presunto ajuste de cuentas como el móvil principal del violento cruce. (TN)