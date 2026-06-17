Alerta nacional por el robo de una cápsula de material radiactivo en Rosario

La Autoridad Regulatoria Nuclear de la Nación realizó una alerta para todo el país en las últimas horas por el robo de una cápsula de material radiactivo en la ciudad santafesina de Rosario.

Este martes el organismo regulador de la actividad nuclear en Argentina fue notificado por un usuario autorizado para el uso de material radiactivo, de la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, empleada para la verificación de equipamiento en Medicina Nuclear.

La sustracción de la cápsula ocurrió en el Instituto de Cardiología de Rosario "Dr. Luis González Sabathie", informaron desde Radio LT3.

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Se detalló que la última utilización registrada fue el 12 de junio de 2026, pero todavía no se pudo establecer quién lo manipuló este martes.

Según explicaron las autoridades, “se trata de una fuente en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente. La misma se encontraba dentro de su blindaje correspondiente”.

Si bien el riesgo radiológico es muy bajo, solicitan que, en caso de encontrarla, no se toque, ni manipule, y que se dé aviso de manera inmediata a la Guardia SIER (011 1544718686) – (011 1544703839) – (011 1544214581).

El cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. Se utiliza principalmente en medicina para radioterapia o como fuente de calibración, y en la industria. Se remarca que su manejo inadecuado es extremadamente peligroso y puede causar quemaduras, daño celular y enfermedades graves. (NA)