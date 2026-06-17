¡Qué locura! Los récords que rompió Messi en la goleada a Argelia

El astro argentino Lionel Messi tuvo una increíble actuación en el debut de la Selección en el Mundial 2026 ante Argelia, donde se lució con un impactante hat-trick.

Durante este encuentro, el rosarino rompió una impresionante cantidad de récords y continúa agigantando su leyenda en el mundo del fútbol.

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Se convirtió en...

...el máximo goleador en la historia de los Mundiales junto al alemán Miroslav Klose, con 16 cada uno.

...el primer jugador en disputar al menos un partido en seis ediciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

...a mayor brecha de tiempo entre el primer y el último gol para un jugador: 20 años exactos.

...el jugador con más goles desde afuera del área, con seis.

...el jugador más veterano en anotar un doblete en un partido, con 38 años y 357 días.

...el jugador más veterano en anotar un triplete, con 38 años y 357 días.

...el primer jugador en convertirle a seis goles a selecciones africanas (tres a Nigeria, tres a Argelia).

Algo más

Además, Messi es el único jugador que le convirtió a 11 selecciones diferentes (Serbia y Montenegro, México, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y Argelia).

Y, junto a Cristiano Ronaldo, es el primer jugador en anotar goles en cinco ediciones distintas.