Austria, próximo rival de Argentina, le gana 1 a 0 a Jordania

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Austria, próximo rival de la Argentina, derrota 1 a 0 a Jordania al cabo de los primeros 45 minutos en el cotejo que cierra la primera fecha del Grupo J.

El mediocampista Romano Schmid marcó un verdadero golazo cuando el reloj marcaba el minuto 20.

El cotejo se juega en el Levi's Stadium de Santa Clara, con arbitraje de Dahane Beida (Mauritania).

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El lunes 22, Austria será rival de nuestra Selección. Se jugará a las 14.

Por su parte, Jordania chocará ante Argelia el martes a las 00.