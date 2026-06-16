El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 17 de junio una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco y soleado, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará fresco con aumento paulatino de nubosidad y viento leve del norte. El índice UV sera normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, se prevé fría y nubosa, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados.