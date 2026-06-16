El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 17 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 17 de junio una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco y soleado, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará fresco con aumento paulatino de nubosidad y viento leve del norte. El índice UV sera normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se prevé fría y nubosa, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados.