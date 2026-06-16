Milei será el principal expositor de otro evento de la Fundación Faro

El presidente Javier Milei será el principal orador del próximo evento de la Fundación Faro el próximo martes 23 de junio. Ese día compartirá escenario con David Friedman, el hijo de Milton, el economista estadounidense que el mandatario tanto admira.

La información fue confirmada por la fundación que preside Agustín Laje y tendrá difusión: las exposiciones serán transmitidas por el canal de Youtube de la organización.

“Presentado por Agustín Laje, viviremos un diálogo histórico sobre el futuro de la libertad entre Friedman y Alberto Benegas Lynch (h), moderado por Martín Krause. La Batalla por la Macroeconomía de Adrián Ravier y el gran discurso de cierre del Presidente”, precisó la Fundación Faro en su cuenta de X para presentar el evento.

El objetivo de esta clase de actividades es, según la ONG afín a Milei, es promover “las ideas del liberalismo económico y los valores históricos de la cultura argentina”.

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¿Quién es David Friedman?

Es un profesor universitario, escritor y economista anarcocapitalista nacido en Estados Unidos e hijo del conocido economista y Premio Nobel de Economía, Milton Friedman. El galardonado profesional es admirado por el jefe del Poder Ejecutivo, a tal punto que suele ser citado en sus discursos

En cuanto a David, es considerado uno de los principales teóricos del anarcocapitalismo. Defiende una sociedad libre sin poder público desde un punto de vista fundamentalmente “consecuencialista”. (con información de NA)