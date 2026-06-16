Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.457,95 para la venta y de $1.406,76 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,03% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.485,00 (+0,68%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.470,00 (+0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.891,50 (+0,30%); el MEP cotiza a $1.455,11 (+0,25%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.498,98 (0,00%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 435 puntos básicos (+2,80%).