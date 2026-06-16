Aulas vacías: el Suteba realizará este jueves un paro con movilización en Plaza Rivadavia

La filial local del gremio docente Suteba realizará este jueves una nueva medida de fuerza, con paro y movilización, por lo que una vez más los establecimientos educativos públicos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la protesta.

"El 18 de junio paramos y movilizamos. En una demostración de democracia sindical docentes de 30 distritos votamos y resolvimos de forma virtual: Paro provincial de 24 hs este jueves 18/06, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por los Sindicatos y Seccionales Combativas de todo el país", indicó el sindicato desde sus redes sociales.

"Continuidad con asambleas de escuela y distrito para llevar mandatos al Plenario Provincial de Delegadxs el 3 de julio en La Matanza. Exigir a SUTEBA-CTERA asambleas urgentes para unificar la pelea por el salario y el presupuesto educativo", agregó.

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Los organizadores convocaron a los docentes a movilizarse a partir de las 10 en la Plaza Rivadavia.

La jornada representará la duodécima interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el Suteba Bahía Blanca realizó medidas de fuerza los días 2 de marzo, 3 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 17 de abril, 21 de abril, 29 de abril, 7 de mayo, 12 de mayo, 20 de mayo y 9 de junio.

En todos los casos se llevaron adelante diferentes protestas, reclamos y asambleas en contra de las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA, entre otros pedidos sectoriales.