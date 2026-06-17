Olimpo y Villa Mitre juegan el sábado, en Bahía y en Tandil
Se disputa la fecha 14 de la Zona 4.
Olimpo y Villa Mitre jugarán el sábado sus partidos correspondiente a la fecha 14 de la Zona 4 del Torneo Federal A.
El aurinegro recibirá en Bahía a Kimberley de Mar del Plata, desde las 15.
El árbitro principal en el Roberto Carminatti será Diego Novelli Sanz.
Mientras que el tricolor visitará a Santamarina en Tandil, pero a las 18.
En el Estadio Municipal General San Martín dirigirá Pablo Nuñez.
Este mismo día también se presentará Alvarado, que será local de Círculo Deportivo.
El partido en Mar del Plata iniciará 15.30 y tendrá como árbitro a Agustín Vegetti.
Además, el domingo, Brown de Madryn y Sol de Mayo cerrarán la fecha en el estadio Raúl Conti.
Se medirán a las 15, con Franco Morón como juez.
Fecha libre tendrá Germinal de Rawson.
*La tabla
1°) Olimpo, 22 puntos; 2°) Alvarado, 20: 3°) Kimberley, 18; 4°) Germinal, 15; 5°) Sol de Mayo, 14; 6°) Villa Mitre y Santamarina, 12; 8º) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 8.