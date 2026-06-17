Olimpo y Villa Mitre juegan el sábado, en Bahía y en Tandil

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Olimpo y Villa Mitre jugarán el sábado sus partidos correspondiente a la fecha 14 de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El aurinegro recibirá en Bahía a Kimberley de Mar del Plata, desde las 15.

El árbitro principal en el Roberto Carminatti será Diego Novelli Sanz.

Mientras que el tricolor visitará a Santamarina en Tandil, pero a las 18.

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En el Estadio Municipal General San Martín dirigirá Pablo Nuñez.

Este mismo día también se presentará Alvarado, que será local de Círculo Deportivo.

El partido en Mar del Plata iniciará 15.30 y tendrá como árbitro a Agustín Vegetti.

Además, el domingo, Brown de Madryn y Sol de Mayo cerrarán la fecha en el estadio Raúl Conti.

Se medirán a las 15, con Franco Morón como juez.

Fecha libre tendrá Germinal de Rawson.

*La tabla

1°) Olimpo, 22 puntos; 2°) Alvarado, 20: 3°) Kimberley, 18; 4°) Germinal, 15; 5°) Sol de Mayo, 14; 6°) Villa Mitre y Santamarina, 12; 8º) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 8.