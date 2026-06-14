En Villa Mitre sigue la sequía de goles y la cosecha de puntos no mejora: 0-0 ante Germinal

Con bronca, Enzo González (piso), Ayala y Bacigalupe viven el final de partido, otro 0 a 0 para Villa Mitre. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Villa Mitre sumó esta tarde su quinto 0 a 0 en lo que va del torneo y el cuarto como local, esta vez ante Germinal de Rawson en un partido que en la previa asomaba como fundamental para sus aspiraciones de clasificar al Nonagonal del Federal A.

Si bien las igualdades que se registraron en todos los partidos de la fecha 13 de la Zona 4 dejaron la tabla tal como estaba en la previa, la Villa volvió a quedar en deuda esta tarde y nuevamente ante su gente.

Es que aunque cambió los intérpretes y el dibujo en el arranque, el equipo bahiense se repitió en algo: le cuesta horrores hacer un gol.

Santos Bacigalupe sale desde el fondo.

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Encima, ya no genera tanto como al comienzo de año, que era más una falta de puntería y a veces hasta de fortuna, que de generación de juego.

Esta tarde creó chances a cuentagotas en El Fortín y tuvo serias dificultades para poner a sus delanteros cara a cara con el arquero Luciano Molini, quien regresó a Bahía y tuvo una buena tarde. De hecho casi no ocurrió en todo el juego y eso que acumuló delanteros y jugadores con vocación ofensiva conforme pasaban los minutos.

Para ir en busca de los tres puntos desde el amanecer del encuentro, Diego Cochas implentó cinco variantes, ya sin Leandro Fernández en el plantel (seguirá su carrera en Chaco For Ever).

Cavagnero, que volvió a sumar minutos por el Federal A, lucha ante Alan Moreno.

Optó por una línea de tres centrales (Segalerba, Almada y Bacigalupe), más Thiago Pérez (el mejor del equipo hoy) arrancando por derecha y haciendo la banda, partiendo como volante en la parte ofensiva y retrocediendo a la línea de defensores cuando la jugada lo ameritaba, aunque Germinal inquietó poco nada después de unos primeros minutos positivos.

En el medio, regresó Cavagnero tras la lesión (ya venía sumando minutos en la Liga del Sur) y se plantó de cinco, con Enzo González compartiendo el eje y Páez (salió lesionado a los 37 minutos) jugando por la banda izquierda.

Adelante, Mujica y Monti jugaron por afuera pero casi sin dar referencias y Tarasco fue el 9, aunque le costó muchísimo entrar en el circuito ofensivo.

Con ese parado táctico, Villa Mitre intentó hacer ancho el campo, buscó por las bandas y volcó el juego mayormente por derecha, donde Thiago Pérez siempre fue opción y buscó asociarse con los volantes y delanteros que se sumaban a esa zona.

Maxi Tunessi, capitán cuando ingresó, intenta sobre la banda.

Los primeros minutos, la visita le disputó la pelota y el terreno y tuvo una chance clarísima, con un remate lejano de Navarro que obligó a una buena atajada de Mazza en dos tiempos, tras un error en la salida.

Con el correr del primer tiempo, la Villa se fue adueñando de la pelota y de los espacios y Germinal retrocedió unos metros más cerca de Molini y de a poco se fue olvidando de la faceta ofensiva.

En ese contexto nadie podrá reprocharle al tricolor que no busca y que, casi siempre, lo hace con buenas intenciones de juego y para el espectáculo: con pelota por el piso e intentando asociarse. Pero a eso, sobre todo hoy, le faltó explosión y frescura en los metros finales. Una jugada individual o colectiva que cambie el ritmo y ponga a un jugador en ventaja mas clara con los defensores.

Encima, a medida que pasó el tiempo, a lo estrictamente deportivo se le fue sumando el cansancio y también el nerviosismo y la tensión de ir en busca de un resultado positivo que podía ser fundamental pensando a futuro.

Un resumen de la tarde: Almada se lamenta y Molini atesora la pelota.

Molini espera la pelota, mientras Ibarra cae junto a Navarro.

En esa primera mitad la Villa insinuó con una chance de Páez (antes de salir reemplazado por Tunessi, lo que hizo retroceder a Mujica unos metros) y otra de Tarasco, que enganchó y definió entrando al área, pero su remate se desvió en un defensor y se fue al córner.

Ya en el complemento la tendencia se acentuó y el partido tuvo, por la forma de jugarse de ambos, vibras de esos cotejos revancha en una serie de ida y vuelta donde uno de los dos equipos está obligado a dar vuelta un resultado.

Así las cosas, Villa Mitre fue perdiendo lentamente las formas y en la desesperación empezó a buscar un poco más con pelotazos, el cansancio también hizo su parte y el dueño de casa se terminó repitiendo con envíos desde los costados y poca imaginación.

Arriba gana Molini, quien se mostró firme en los envíos aéreos.

Germinal, mientras, se plantó con un bloque bajo bien cerca de Molini, quien respondió cada vez que lo buscaron sobre todo con pelota detenidas, y esperó agazapado alguna contra que nunca llegó.

A medida que corrió el reloj, el elenco bahiense fue más por empuje que con fútbol y pobló de atacantes la zona ofensiva, ya que a Tarasco, Tunessi y Monti se le sumaron Tomás Ibarra y Víctor Ayala. Más Enzo suelto y Thiago de cinco, tras el ingreso de Avit al lateral.

No obstante, esto no se tradujo en chances claras de riesgo y la Villa ya solo inquietó con pelotas detenidas: un centro que no pudo conectar bien Almada y cacheteó como pudo Molini, un tiro libre de Enzo desde la medialuna que pareció gol a la distancia y un par de envíos cerrados de los costados buscando incomodar al arquero visitante que respondió una y otra vez.

No mucho más y, en definitiva, poco para Villa Mitre, que volvió a sufrir la falta de gol y mientras la fechas pasan (restan cinco para el cierre de la primera rueda) sigue fuera de la zona de clasificación y le cuesta ganar en casa.

*Homenaje

Los protagonistas del "Tucumanazo" hace 20 años atrás y un merecido homenaje en El Fortín.

En el entretiempo del partido, la dirigencia de Villa Mitre les hizo un reconocimiento a los protagonistas del ascenso a la Primera Nacional "B" hace 20 años atrás.

Integrantes del equipo, cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes fueron homenajeados en el centro del campo y recibieron el cariño de la gente, mientras se escuchaba en los altoparlantes la definición del 28 de mayo de 2006 ante San Martín de Tucumán.

Los responsables de aquella gesta tricolor, que se impuso como visitante por penales en La Ciudadela, recibieron una camiseta con el 20 en la espalda, en alusión al vigésimo aniversario de uno de los momentos más importantes en la historia de la institución.

*La síntesis

Villa Mitre (0)



Mazza 5



Segalerba 5

Almada 5

Bacigalupe (c) 5



T. Pérez 6

Cavagnero 5

E. González 5

M. Páez 4



Monti 4

Tarasco 4

Mujica 4



DT: Diego Cochas



Germinal (0)



Molini 7



Yocco 5

N. Ríos 6

Sveruk 6

A. Moreno 5



Cárcamo 4

J. Rojas 5

G. Morón 5

J. Velázquez (c) 5



R. Navarro 4

De Hoyos 5



DT: Andrés Iglesias



PT. no hubo goles.

ST. no hubo goles.



Cambios. 36m. Tunessi por M. Páez, 62m. Ibarra por Mujica, 71m. Avit y Ayala por Segalerba y Cavagnero en Villa Mitre; 57m. Lencina y G. Núñez por Navarro y Cárcamo, 71m. Soto y J.C. Martínez por Morón y De Hoyos y 82m. J.C. Silva por Velázquez, en Germinal.



Amonestados. E. González en Villa Mitre; Moreno (2m.), Navarro (26m.) y De Hoyos (39m.), Soto (77m.) y Sveruk (80m.), en Germinal.

Árbitro. Diego Novelli (4).



Cancha. Villa Mitre (buena).