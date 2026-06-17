Quimsa comprometió el futuro de Gimnasia y le puso suspenso a la final de la Liga Nacional

Brandon Robinson fue uno de los positivos de los santiagueños. Foto: LN.

Quimsa mostró su mejor versión ante Gimnasia (Comodoro) y le puso suspenso a la definición de la temporada 2025-26 de la Liga Nacional, al ganar por contundente 88 a 60 y de esta manera forzar un sexto juego.

El mismo irá el sábado, en el sur, desde las 21, y en caso de repetir, definirá en Santiago del Estero el venidero martes.

Nuevamente pudo ingresar el bahiense Fausto Ruesga (que arrastraba una lesión que lo marginó de la serie), aunque rápidamente salió (estuvo apenas 2m10 en cancha), al parecer, resintiéndose.

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La figura de La Fusión fue Jerome Meyinsse, aportando 18 puntos (3-3 en triples, 2-6 en dobles y 5-5 en libres), más 5 rebotes.

Otro que estuvo enfocado fue Sam Freeman, con 12 puntos (1-1 en triples, 4-4 en dobles y 1-2 en libres), más 7 recobres.

En tanto que Tyren Johnson completó el trío más positivo de local, con 13 puntos (1-3 en triples, 4-8 en dobles y 2-4 en libres).

El equipo que orienta Lucas Victoriano sacó a relucir sus variantes, sumándose Leo Lema con 12 rebotes, Brandon Robinson con 7 asistencias y un global de 15-28 en triples (53%), más el dominio de la lucha aérea: 43 a 23.