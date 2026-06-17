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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 18 de junio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 18 de junio una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con ocasionales precipitaciones débiles, viento moderado del noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento moderado del noroeste rotando al sudoeste El índice UV será normal y la visbilidad continuará buena.

La noche, a su vez, se prevé fría con cielo parcialmente nublado y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 8 grados.

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