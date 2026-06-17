El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 18 de junio una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con ocasionales precipitaciones débiles, viento moderado del noroeste y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento moderado del noroeste rotando al sudoeste El índice UV será normal y la visbilidad continuará buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, a su vez, se prevé fría con cielo parcialmente nublado y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 8 grados.