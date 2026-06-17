Barrio Pedro Pico: investigan un antecedente del presunto violador en Córdoba

Emiliano Fabián Correa (37), detenido ayer tras estar más de un año prófugo por la violación de la empleada de una verdulería en el barrio Pedro Pico, podría tener vinculación con un delito similar en Córdoba.

"Podría estar relacionado con un hecho en Córdoba, se están recibiendo informes desde allá, se está tramitando en estos momentos, pero lo está haciendo el Juzgado de Garantìas", confirmó hoy por LU2 el fiscal Marcelo Romero Jardín, quien dijo no tener otras precisiones al respecto.

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El titular de la UFIJ Nº 14 indaga hoy a Correa, a quien capturó la Policía poco antes de mediodía de ayer, cuando fue visto en la vía pública y trató de ocultarse en una vivienda ajena, sobre la calle Brown al 2.700.

Además de responder por su presunta autoría en el delito sexual, deberá responder por la violación de domicilio ante la UFIJ Nº 15.

"Estamos seguros"

Respecto del ataque que sufrió el 1 de marzo de 2025 la trabajadora en la verdulería de Misiones al 400, el fiscal confirmó que las pruebas contra el detenido son contundentes.

Además de la reconstrucción que se hizo con las cámaras de seguridad del CeUM y privadas y los testimonios, el 11 de septiembre de 2025 llegó el resultado de una pericia de ADN (comparado con una tarjeta con sangre del imputado) que arrojó resultado positivo.

Fiscal Marcelo Romero Jardín

"Estamos seguros de que se trata del abusador. Está totalmente acreditado", declaró Romero Jardín.

Sobre el día del hecho, el fiscal dijo que pudieron reconstruir que Correa estuvo poco antes en la verdulería, como cliente, e hizo una compra menor y después regresó.

"Ingresó diciendo que era un robo, pero luego cometió el abuso", agregó.

Romero Jardín destacó el trabajo de la comisaría Primera en los primeros tramos de la causa.

"El hecho sucedió el 1 de marzo, un sábado, con poca gente en la calle, y el sujeto era un NN que había entrado en la verdulería y abusado de una empleada. Con las cámaras del CeUM y de vecinos, así se pudo identificar a Correa", agregó.

También confirmó que pocos días después del hecho el acusado escapó hacia Pedro Luro, donde vivían sus padres y que en esa ciudad se hicieron allanamientos, con el secuestro de su moto y una mochila, pero que a él no se lo pudo atrapar porque escapó por los techos.

"El personal de la DDI debió regresar el día 6 (de marzo) por el alerta meteorológico (de la inundación que después azotó a Bahía). Gracias al temporal logró profugarse", explicó.