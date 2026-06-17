UNS: abierta las inscripciones para ingresar a mitad de año

La Universidad Nacional del Sur abrió las inscripciones para aquellas personas interesadas en ingresar a la casa de altos estudios. Hay un amplio sistema de becas y subsidios para quienes necesiten algún tipo de asistencia, y se complementa con la posibilidad de practicar deportes, participar de proyectos de voluntariado y disfrutar de variadas actividades culturales.

Los interesados en comenzar a cursar carreras de la Universidad Nacional del Sur a partir del segundo semestre del año en curso –que comienza el próximo 18 de agosto- podrán anotarse para hacerlo hasta el 22 de junio.

Las inscripciones se toman en el sitio www.uns.edu.ar/ingreso, donde además se detalla la oferta académica y todo el mecanismo de acompañamiento académico y administrativo a los ingresantes. También se explica allí cómo se realiza la entrevista médica en el Departamento de Sanidad

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este registro no incluye las carreras de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Acompañante Terapéutico y Obstetricia).

La UNS ofrece más de 60 carreras entre tecnicaturas, licenciaturas e ingenierías. Todas son totalmente gratuitas. Además, hay un amplio sistema de becas y subsidios para quienes necesiten algún tipo de asistencia, y se complementa con la posibilidad de practicar deportes, participar de proyectos de voluntariado y disfrutar de variadas actividades culturales.

Por consultas se puede escribir a ingresos@uns.edu.ar o ver las páginas de Facebook e Instagram “Soy alumno UNS”.