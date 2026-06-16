En vivo: Argentina comienza la defensa del título ante Argelia

La Selección Argentina debuta ante Argelia, en el inicio de su defensa del título en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado nacional se presenta en Kansas City, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak y el partido puede verse por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene como titular y capitán a Lionel Messi, quien está cumpliendo 200 partidos en el combinado nacional.

Además, el bahiense Lautaro Martínez, al igual que en Qatar 2022, comienza la competencia entre los 11 iniciales.

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De esta manera, el equipo nacional para el debut es con Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Monitiel, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Messi y Lautaro.

Argelia, en tanto, forma con.

*De madrugada

Austria y Jordania completarán la primera fecha del Grupo J desde las una de la mañana.

Se enfrentarán en Levi's Stadium (Santa Clara) con arbitraje de Dahane Beid, de Mauritania.

*Cómo sigue

Por la segunda fecha de la primera fase, Argentina volverá a presentarse el próximo martes.

El campeón del mundo se medirá ante Jordania, desde las 14, en el AT&T Stadium de Arlington.

Mientras que Austria y Argelia cruzarán también el lunes, pero a la medianoche en el Levi's Stadium de Santa Clara.