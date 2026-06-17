Mike Tyson se sumó a la fiebre por Messi con una camiseta argentina firmada por Maradona

Mike Tyson publicó en sus redes sociales una foto con una camiseta de la Selección argentina firmada por Diego Armando Maradona, luego del hat-trick de Lionel Messi en el triunfo 3-0 ante Argelia, por el debut del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

El posteo del histórico exboxeador estadounidense apareció en plena repercusión mundial por la actuación del capitán argentino, que marcó los tres goles de la Selección en Kansas y volvió a quedar en el centro de la escena deportiva internacional.

La imagen tuvo un fuerte valor simbólico porque unió, en una misma publicación, a Maradona, Messi y la camiseta argentina, tres emblemas que volvieron a recorrer el mundo después de otra noche histórica para el fútbol nacional.

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Tyson, una de las figuras más reconocidas de la historia del boxeo, mostró la casaca albiceleste autografiada por Diego, con quien mantuvo un vínculo de respeto y admiración durante años.

La publicación fue interpretada por los fanáticos como un guiño a la Selección argentina en medio del impacto generado por Messi, que inició su sexto Mundial con una actuación determinante y alcanzó nuevas marcas en la Copa del Mundo.

El gesto del excampeón mundial de los pesados rápidamente comenzó a circular entre los hinchas argentinos, que celebraron la aparición de Tyson con una camiseta cargada de historia y asociada directamente a Maradona.

La conexión entre Tyson y Diego no es nueva: ambos compartieron una relación de admiración mutua y protagonizaron encuentros públicos que quedaron en la memoria popular por la dimensión mundial de los dos ídolos.

En esta ocasión, el posteo llegó justo después de una función consagratoria de Messi, quien volvió a instalar a Argentina en las principales portadas del planeta y provocó reacciones de figuras del deporte en distintos países.

Con su publicación, Tyson se sumó a la ola de elogios internacionales para el capitán argentino, pero lo hizo con una imagen especialmente potente: la camiseta de la Selección firmada por Maradona, como puente entre dos épocas gigantes de la historia albiceleste.