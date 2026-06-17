Con un gol agónico, Ghana venció a Panamá y debutó con triunfo

La Selección de Ghana se quedó con un triunfo agónico ante Panamá por medio de un contraataque en un partido que fue de menos a más por la primera fecha del grupo L del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

El único gol de la noche en el estadio BMO Field fue convertido por el mediocampista Caleb Yirekyi, en el cuarto minuto de descuento de la segunda mitad.

El triunfo envió a los ghaneses al segundo puesto del grupo, con tres unidades y empatados con Inglaterra, que más temprano venció a Croacia por 4 a 2.

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Mientras que el elenco centroamericano es tercero y no pudo sumar el primer punto de su historia en la Copa del Mundo.

En la próxima fecha, la Selección ghanesa deberá jugar con Inglaterra, el martes 23 de junio a las 17, mientras que Panamá será rival de Croacia el mismo día, desde las 20.