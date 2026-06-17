Con un gol agónico, Ghana venció a Panamá y debutó con triunfo
Por la primera fecha del Grupo L.
La Selección de Ghana se quedó con un triunfo agónico ante Panamá por medio de un contraataque en un partido que fue de menos a más por la primera fecha del grupo L del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.
El único gol de la noche en el estadio BMO Field fue convertido por el mediocampista Caleb Yirekyi, en el cuarto minuto de descuento de la segunda mitad.
El triunfo envió a los ghaneses al segundo puesto del grupo, con tres unidades y empatados con Inglaterra, que más temprano venció a Croacia por 4 a 2.
Mientras que el elenco centroamericano es tercero y no pudo sumar el primer punto de su historia en la Copa del Mundo.
En la próxima fecha, la Selección ghanesa deberá jugar con Inglaterra, el martes 23 de junio a las 17, mientras que Panamá será rival de Croacia el mismo día, desde las 20.