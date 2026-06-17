Se repitieron los ganadores y quedaron armadas las semifinales de la LBB Bronce

Mauro Capurso sale de contraataque entre Mateo Herbalejo y Agustín Almirón. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

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(Noticia en desarrollo)

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Bahiense del Norte B, Barracas, Pellegrini y Caza y Pesca Huracán Médanos se convirtieron en semifinalistas de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

Los cuatro sellaron sus series 2-0, tras ganar el último domingo y esta noche los juegos correspondientes a cuartos de final.

Se queda con el rebote Agustín Passeggi, entre Agustín Almirón y Marcos Ruarte.

Bahiense B superó a Los Andes, 74 a 62; Barracas hizo lo propio frente a Whitense, 82 a 69; Pellegrini derrotó a Sporting, en cancha de Espora, 74 a 62 y el único local fue Caza y Pesca, que se impuso a Sportivo Bahiense B, 68 a 52.

En consecuencia, desde el próximo domingo jugarán las semifinales, al mejor de tres, Bahiense (1º)-Caza y Pesca (5º) y Barracas (2º)-Pellegrini (3º).

Los Andes (0), Bahiense B (2)

Bahiense del Norte B tuvo que remarla para traerse la victoria de Punta Alta, donde venció a Los Andes, 74 a 62.

El crecimiento de Leonardo La Bella resultó decisivo para encauzar al tricolor, aportando 27 puntos (3-8 en t3, 5-10 en t2 y 8-9 en t1), más 9 rebotes, 5 recuperos y 2 asistencias.

En el local, el veterano James Danzey sumó 21 puntos (7-10 en t2 y 7-8 en t1), más 15 recobres.

Los Andes (62): N. Guerrero (6), M. Murphy (16), I. De Brakeleer (6), J. Danzey (21), M. Varela (3), fi; G. Chávez, A. García Bambill (10) y D. Heredia. DT: Enrique Moreno.

Bahiense del Norte B (74): B. Massa (3), L. La Bella (27), J.M. Pites (3), C. Massa (11), M. Fernández (1), fi; C. Brugniere (13), A. Tavella (9), A. Vilarino (2), J. Reta (3) y G. Di Stéfano (2). DT: Santiago Cappa.

Cuartos: Los Andes, 22-17; 35-41 y 49-50.

Árbitros: Sebastián Giannino y Joaquín Binsou⁩.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Serie: Bahiense B, 2-0.

Whitense (0), Barracas (2)

Barracas pudo nuevamente con Whitense (hizo 0-12 en triples), 82 a 69, y se hizo un lugar entre los cuatro.

Dos jugadores clave tuvo la visita: Mauro Capurs0 (17 puntos, más 11 asistencias, 5 rebotes y 3 recuperos) y Agustín Astradas (28 unidades, con ¡8-16 en triples! y 4-4 en libres).

Whitense (69): F. Cruz, M. Herbalejo (14), Agustín Almirón (10), M. Ruarte (15), L. Robledo (2), fi; C. Nador (1), G. Resler (15),T. Iturriaga (9), J. Burgos (3) y L. Husman. DT: Sebastián Dodero.

Barracas (82): A. Passeggi (2), M. Capurso (17), L. Polak (10), R. Eliosoff (11), R. Catalá (14), fi; A. Astradas (28), L. Durán, D. Ilari, M. Quevedo, A. Aliscioni y W. Rojas. DT: Albano Schneider.

Cuartos: Whitense, 20-18; 37-42 y 57-55.

Árbitros: Sebastián Arcas y Ariel Di Marco⁩.

Cancha: Hugo López (Whitense).

Serie: Barracas, 2-0.

Sporting (0), Pellegrini (2)

Pellegrini dominó a Sporting, le ganó 74 a 62 y se metió en semifinales.

Muy buen juego de Gastón Chaves, con 17 puntos (2-5 en t3, 5-6 en t2 y 1-2 en t1), más 14 rebotes y Nicolás Themtham, que terminó con 18 unidades (2-3 en t3, 3-6 en t2 y 6-7 en t1).

Enfrente se destacó Genaro Díaz: 26 puntos (4-6 en t3, 3-6 en t2 y 8-11 en t1), además de 7 rebotes.

Sporting (62): B. Falcioni, H. Martínez (6), R. Frontalini (10), F. Salmeri (2), B. Kumorkiewicz (4), fi; M. Miguez (11), G. Díaz (26), G. Martínez (3) y M. Gómez. DT: Ian Costa.

Pellegrini (74): J.I Castro (5), N. Themtham (18), I. Gómez Lepez (6), Andrés Almirón (5), Francisco Godeas (7), fi; M. Barrera (13), G. Chaves (17), L. Cataffi y S. Frayssinet (3). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Sporting, 11-23; 31-41 y 44-55.

Árbitros: Marjorie Stuardo y Mauro⁩ Guallan.

Cancha: José Galié (Espora).

Serie: Pellegrini, 2-0.

Caza y Pesca (2), Sportivo B (0)

Caza y Pesca sumó la sexta victoria consecutiva, al superar a Sportivo B, como local, 68 a 52 y así logró clasificar a semifinales.

La gran figura resultó su último refuerzo, Agustín Solomon, quien completó 26 puntos (4-7 en triples, 4-5 en dobles y 6-9 en libres), más 12 rebotes, 6 asistencias y 3 recuperos.

Caza y Pesca (68): A. Solomon (26), N. Sánchez (10), J.C. Redivo (15), F. Perrín (7), H. Banegas (8), fi; M. Nievas (2), B. López y T. Martz. DT: Gabriel Asnes.

Sportivo B (52): F. Galassi (6), L. Temporelli (4), M. Pristupa (7), Y. Asnaghi (9), L. Santarelli (8), fi; B. Guaglianone (4), M. Rosso (5), F. Arizcuren (9), J. Labarere y J. Abad. DT: Joaquín Tuero.

Cuartos: Caza y Pesca, 20-9; 30-28 y 48-35.

Árbitros: Horacio Sedán y Leandro Bressan.

Cancha: Caza y Pesca.

Serie: Caza y Pesca, 2-0.