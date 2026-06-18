Agenda, día 8: arranca la segunda fecha de la fase de grupos
Habrá cuatro encuentros, del Grupa A y B.
El calendario no se detiene y hoy, a una semana de su inicio, se pone en marcha la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
A lo largo de toda la jornada habrá cuatro encuentros, que completarán los partidos del Grupo A y Grupo B.
Esta es la agenda del día:
Esta es la agenda del día:
*República Checa vs Sudáfrica
-Hora: 13
-Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
-Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports
*Suiza vs Bosnia Herzegovina
-Hora: 16
-Estadio: SoFi Stadium (Los Angeles)
-Árbitro: João Pinheiro (Portugal
-TV: Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Canadá vs Qatar
-Hora: 19
-Estadio: BC Place (Vancouver)
-Árbitro: Cristián Reyes (Chile)
-TV: Paramount+ y DSports
*México vs Corea del Sur
-Hora: 22
-Estadio: Estadio AKRON
-Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports