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Mundial FIFA 2026.

Agenda, día 8: arranca la segunda fecha de la fase de grupos

Habrá cuatro encuentros, del Grupa A y B.

El calendario no se detiene y hoy, a una semana de su inicio, se pone en marcha la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

A lo largo de toda la jornada habrá cuatro encuentros, que completarán los partidos del Grupo A y Grupo B.

Esta es la agenda del día:

Esta es la agenda del día:

*República Checa vs Sudáfrica

-Hora: 13

-Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

-Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)

-TV:  TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports

*Suiza vs Bosnia Herzegovina

-Hora: 16

-Estadio: SoFi Stadium (Los Angeles)

-Árbitro: João Pinheiro (Portugal

-TV:  Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Canadá vs Qatar

-Hora: 19

-Estadio: BC Place (Vancouver)

-Árbitro: Cristián Reyes (Chile)

-TV: Paramount+ y DSports

*México vs Corea del Sur

-Hora: 22

-Estadio: Estadio AKRON

-Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports

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