¿Pasarán otra prueba Estrella, Liniers, Bahiense del Norte y Pueyrredón?

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Estrella (1º), Liniers (8º), Bahiense del Norte (3º) y Pueyrredón (4º) saldrán a jugar con la tranquilidad de saber que tienen doble chance, mientras que Leandro N. Alem (10º), Napostá (2º), Villa Mitre (6º) y Estudiantes (5º) están obligados a ganar, en el marco de los segundos partidos correspondientes a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Las series tendrán continuidad desde las 21, enfrentándose L.N. Alem (0)-Estrella (1), Liniers (1)-Napostá (0) (por streaming oficial), Villa Mitre (0)-Bahiense del Norte (1) y Estudiantes (0)-Pueyrredón (1).

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Esto demuestra que se registraron tres victorias locales y solamente una visitante.

En caso de repetir los ganadores, el próximo lunes comenzarán las semifinales -también al mejor de tres-, de lo contrario, ese día se definirán las series que se extendiendan.

L.N. Alem (0)-Estrella (1)

Estrella visita a L.N. Alem con la tranquilidad de haber defendido su localía (68-56) y el respaldo de las nueve victorias consecutivas.

En sus últimas seis presentaciones, el auriazul convirtió 77 puntos (en tres oportunidades), 72, 68 y 58. Y, a la vez, recibió 70, 66, 63 (dos veces), 56 y 54.

Su puntación más alta de la temporada la logró justamente ante el verdirrojo, en fase regular, 92-89.

Alem, por su parte, venía de ganar en las últimas tres visitantías y no pudo repetir en el barrio San Martín.

En los seis juegos más recientes, los tres que ganó convirtió 88, 106 y 84, mientras que en las tres derrotas anotó 59, 67 y 56, tirando 15-93 en triples (16,12%).

Federico Macías busca receptor ante Lucas Desbat.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín⁩ Irrazábal.

Novedades: el verdirrojo continúa sin Patricio Zapata (rodilla). El auriazul, por su parte, volvería a tener a Carlos Balmaceda, a quien hoy le informan oficialmente el diagnóstico de su lesión en el escafoides, aunque, al parecer, descartarían una fractura, por lo que podría jugar. De lo contrario, tendrá que parar.

Liniers (1)-Napostá (0)

Liniers, el único que ganó de visitante en esta instancia (92-80 a Napostá) viene con cinco victorias en fila y jugará el quinto partido de la temporada en el remodelado Hernán Sagasti, donde le ganó a Olimpo (en dos oportunidades) y Pueyrredón, cediendo únicamente frente a Estrella.

En los últimos cinco partidos de fase regular el Chivo promedió 65,6 puntos, ganando dos y perdiendo tres. Ya en playoffs subió su media, anotando 89, 96 y 92, siendo todas victorias.

Napostá, en tanto, intentará defender su invicto como visitante (6 triunfos), único equipo que no perdió en esa condición. Curiosamente, de local su récord es 3-3.

Mauro Miérez se queda con el rebote.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Marcelo Gordillo.⁩

Novedades: los dos planteles están completos para esta noche.



Villa Mitre (0)-Bahiense del Norte (1)

Bahiense del Norte lleva tres victorias en fila y dos fueron ante Villa Mitre: 84-74 (69-69) al final de la fase regular, de visita, y el primer juego de la serie, 85-81, de local.

En sus ocho triunfos convirtió 92, 87, 85, 84 (en dos oportunidades) y 82 (tres). Y las cuatro derrotas anotó 73, 67, 62 y 61.

La Villa, por su parte, inició la serie con derrota, como la anterior frente a Barrio Hospital y logró darla vuelta. Ahora es con desventaja de localía. Como local ganó y perdió la misma cantidad de partidos: 4-4.

Joaquín Joasen, presionado por Guido Muzi.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y⁩ Joel Schernenco⁩.

Novedades: la Villa cuenta con todos sus jugadores disponibles, mientras que Bahiense nuevamente no tiene a Tomás Bonivardo (fisura en el hueso de un pie).



Estudiantes (0)-Pueyrredón (1)

Pueyrredón se anotó el primero de la serie ante Estudiantes (89-78) manteniendo su tendencia de los últimos siete partidos, donde ganó los cuatro de local y perdió los tres de visita: GL (ganó de local), PV (perdió de visita), GL, PV, GL, PV y GL.

Estudiantes, por su parte, viene de dos en dos desde la cuarta fecha (GL, GV, PL, PV, GL, GL, PV, PV, GL, GV y PV).

Uno de los dos mantendrá la tendencia y será para mal, porque en ese caso significará que perdió.

Brazo partido: Nahuel Dulsan y Alan González.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Juan Agustín Matías.

Novedades: en el albo juegan todos y Purre tendrá cambiado nuevamente a Fernando Alfonso, quien no viene sintiendo dolor en el tobillo lesionado.