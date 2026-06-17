Ateneo le ganó en Punta Alta a 9 de Julio y definirán en Bahía el pasaje a semis de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con un doble de Guillermo Mallemaci restando 3 segundos, Ateneo logró ganarle como local a 9 de Julio, 87 a 85, y logró ponerse 1-1, por los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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De esta manera, el próximo martes se definirá quién de los dos clasifica a semifinales.

El equipo puntaltense llegó a sacar 14 de máxima (45-31) sobre el final primer tiempo, con buenos trabajos de Franco Percello (quien había estado en duda a raíz de un cuadro gripal) y Tomás Gómez Lépez.

De todos modos, en el tercer cuarto la visita se impuso 30 a 20 y terminó arriba ese período 66 a 65, con un determinante Federico Escobar (15 puntos).

A partir de ahí fue todo muy parejo y el último minuto fue sumamente caliente.

Por caso, Luciano Vecchi tapó a Nicolás Bejarano, aunque el equipo puntaltense logró quedarse con el balón y la ofensiva terminó con un triple de Bruno Sacomani: 82-81, con 52 segundos por jugar.

Enfrente, el terrible Lucas Lucchetti respondió por la misma vía, a falta de 37 segundos y 9 de Julio pasó al frente 84-82.

En este bombardeo de uno lado y del otro, Lucas Leiva clavó otro triple, con 25 segundos, y Ateneo quedó adelante 85-84. Repuso la visita, Percello le cometió falta a Vecchi, aunque no estaba en penalización.

En el siguiente ataque Albano Costa tomó la responsabilidad, rompió al canasto, sacó falta y en la línea hizo 1-2 (85-85), a 7 segundos del final.

La última era para Ateneo, que eligió a Mallemaci para tomar la decisión, el zurdo fue hacia adentro y convirtió el doble de la victoria, sin dejarle prácticamente tiempo a la visita para el tiro salvador.

Los otros segundos partidos de cuartos se disputarán el viernes: Argentino (0)-San Lorenzo (1), Velocidad (0)-Sportivo Bahiense (1) y Comercial (0)-Altense (1).

La síntesis del partido:

Ateneo (87): M. Leiva (10), F. Percello (13), B. Sacomani (9), G. Mallemaci (26), D. Ezcurra (8), fi; T. Gómez Lepez (13), N. Bejarano (8), J. Margiotta y M. Casco. DT: Alexis Amarfil.

9 de Julio (85): R. Blanco (4), L. Lucchetti (13), M. Costa (16), L. Vecchi (9), F. Escobar (21), fi; A. Pena (2), B. Rodríguez (8), A. Costa (12), S. Villegas y F. Flores. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Ateneo, 24-20; 45-36 y 65-66.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Eduardo Ferreyra y Marcelo Gordillo.

Cancha: Luis Polizzi.

Serie: 1-1.