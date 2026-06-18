El Torneo Clausura de la ABH llevará el nombre de Mauro Etulain: "Dejó una huella inmensa en nuestro deporte"

Mauro Etulain junto a sus hijas Agustina (izquierda) y Eugenia (derecha), en uno de los tantos títulos que festejaron juntos en Argentino. Fotos: Club Argentino y Archivo-La Nueva.

El Torneo Clausura de la Asociación Bahiense de Hockey llevará el nombre de Mauro Etulain.

El certamen homenajeará al histórico entrenador y jugador de nuestro medio, quien falleciera el pasado 20 de mayo a los 56 años de edad, siendo DT de la Primera y Sub 19 en el Club Argentino.

"Cuando estaba terminando el Torneo Apertura no dudé en pedirle a la Comisión Directiva ponerle su nombre al próximo torneo. La propuesta se aprobó por unanimidad de manera positiva", contó Marcela Domenech, presidenta de la ABH.

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"Me comuniqué -agregó- con Ana Urzi (esposa de Mauro y también muy ligada a la disciplina) para informárselo y muy emocionada nos autorizó a hacerlo", agregó la máxima dirigente del hockey de nuestra ciudad y la región.

Mauro y Ana junto a sus hijas Eugenia y Agustina.

Además de su último paso por Argentino, Mauro fue un referente de la disciplina en nuestro medio, comenzando como jugador en Don Bosco (1995-2005) y también formó parte del equipo "Entrenadores" en hockey pista.

Ya como DT, su vida estuvo muy ligada a Sociedad Sportiva entre 1994 y 2023 y tuvo dos pasos por el Azul, en un primer ciclo entre 1991 hasta 1993 y donde regresó en 2023. En ambos clubes, además, compartió actividad con sus hijas Eugenia y Agustina, dos destacadas jugadoras del hockey local.

También formó parte de cuerpos técnicos en los Seleccionados y defendió la camiseta de la ABH.

"En lo personal Mauro fue el primer entrenador de mis hijos, un formador indiscutido, de los primeros jugadores del hockey bahiense y entrenador de nuestros seleccionados. ¿Cómo no íbamos a reconocerlo?", se preguntó Marcela.

"Dejó una huella inmensa en nuestro deporte y siempre estará presente entre nosotros", remarcó la presidenta.

Mauro en su época de jugador, con la camiseta de Don Bosco.

*Cristian Bossia: "Lo hago con cariño y emoción, éramos muy amigos"

Tras conocerse la triste noticia, Cristian Bossia, amigo de Mauro y actual entrenador del Mayor de Damas de la ABH, fue quien ocupó su cargo como entrenador de Argentino.

"Fue una buena propuesta de la ABH que el Clausura lleve su nombre", entendió Bossia.

Cristian estará en el Azul hasta diciembre, al frente de la Primera y el Sub 19 de Damas, donde ya hizo su estreno en el cierre del Apertura.

"Dirigí la última fecha, tuvimos la suerte de que Eugenia hiciera un gol y se lo pueda dedicar a su papá", recordó Cristian.

"Estar en el lugar de Mauro es una responsabilidad gigante. Un tipo que llegó al club y en dos años encaminó la institución, la jerarquizó, puso en primera plana a las categorías, sobre todo a la Primera de Damas", destacó.

"Es una linda manera de estar acompañando a la familia de Argentino, tratando de ocupar ese espacio desde el lado que uno puede", agregó Cristian.

Para él, además, es una situación movilizante en lo personal, ya que recorrió gran parte del camino junto a Mauro en el hockey.

"Lo hago con cariño y mucha emoción, porque éramos muy amigos desde que nos conocimos en Don Bosco en el año 98", admitió emocionado.

"Siempre compartimos muchas cosas -agregó-, hasta tuvimos los mejores enfrentamientos, cuando yo dirigía a El Nacional y él a Sportiva. Éramos rivales directos y después salíamos de la cancha y terminábamos cenando todos juntos".

Asimismo, en esta nueva etapa Cris es el entrenador de la hijas de Mauro, Euge y Agus, con quien también coincidió en el algún Seleccionado.

"Es especial. Ellas decidieron continuar jugando y, seguramente, así lo quería Mauro. Habla muy bien de ellas que sigan ligadas al club, no sólo como jugadoras, sino también como formadoras: Euge a cargo de la Octava y ayudante de Sub 19 y Agus con la Novena", entendió.

"Por mi parte es un placer dirigir un equipo tan hermoso que supo armar Mauro y ponerlo bien alto en el hockey local, con toda su sabiduría", cerró Cristian.