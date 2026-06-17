“No vamos a parar hasta que haya justicia”: el reclamo de la madre del joven baleado en Noroeste

Con la participación de vecinos, familiares y organizaciones sociales, se realizó este miércoles una nueva movilización en pedido de justicia por Thiago Vega, el adolescente de 14 años que fue baleado en la cabeza en un hecho ocurrido en calle Patricios al 2.100.

La convocatoria reunió a un nutrido grupo de personas que acompañó a la familia durante la jornada y se concentró frente al Palacio Municipal, donde se renovó el reclamo por avances en la investigación y respuestas concretas de las autoridades.

Con carteles, banderas y mensajes de apoyo, además de bocinazos y aplausos, los presentes expresaron su acompañamiento a la familia y reclamaron que el caso continúe teniendo visibilidad pública.

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Además, insistieron en la necesidad de que hechos de violencia como el ocurrido no vuelvan a repetirse en Bahía Blanca.

Durante la movilización, la madre del adolescente, Aldana Vega, agradeció el acompañamiento de la comunidad y aseguró que continuará con el pedido de justicia hasta obtener respuestas.

La mujer destacó la evolución favorable de su hijo, aunque explicó que deberá someterse a una nueva cirugía para la colocación de una placa craneal y continuar con un proceso de rehabilitación.

Vega cuestionó que los presuntos responsables continúen en libertad y señaló que, a más de un mes del hecho, aún no habría un fiscal a cargo de la causa.

“No es justo que una mamá tenga que salir a la calle a pedir justicia. Si Thiago está vivo es porque su amiguito (Rodrigo) le salvó la vida y como madre me siento indefensa”, sostuvo.

También reclamó mayor presencia de las autoridades frente a la problemática de la inseguridad y el consumo de drogas en distintos sectores de la ciudad.

“Necesitamos ser escuchados como sociedad. Que esto no le pase a ninguna familia más”, expresó.

Por último, agradeció el respaldo de los vecinos, el acompañamiento de los medios de comunicación y la atención recibida por parte del personal del Hospital Municipal durante la internación de Thiago.

“Esta lucha es larga, pero no vamos a parar hasta que se haga la justicia que se tiene que hacer”, concluyó.