Allanamientos en Villa Miramar: capturan un delincuente y secuestran armas de fuego

Un hombre de 46 años fue aprehendido esta tarde noche en Villa Miramar, luego de que se constatara su participación en el robo y agresión de un menor de 16 años en las últimas horas del martes en ese mismo barrio.

Por este hecho, ayer ya habían sido capturadas una mujer y una menor de 17 años, quienes resultaron ser la pareja y la hija de este sujeto.

La aprehensión se llevó a cabo durante allanamientos llevados a cabo en dos viviendas ubicadas en Rufino Rojas al 500 y Pasteur al 1.500, y fueron dictaminados por el Juzgado de Garantías Nº 4.

En ellos se secuestraron dos carabinas y un arma de puño marca Bersa Thundar Calibre 22 y varias municiones, además de la captura del hombre.

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A partir de la judicialización del hecho, se pudo determinar que esta persona había participado del delito, siendo quien empuñaba el arma de fuego secuestrada al momento del hecho.

El delincuente fue trasladado a la Comisaría Primera y puesto a disposición de la Fiscalía Nº 7. En ese sentido, se indicó que posee un amplio enlistado de antecedentes por delitos similares y contra la propiedad.