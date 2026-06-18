Así quedaron los grupos tras la finalización de la fecha 1

La Fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin este miércoles, luego de los últimos partidos de la jornada inicial, y las 48 selecciones ya tienen un primer panorama sobre dónde están paradas tras sus primeros 90 minutos en la Copa del Mundo.

Pasaron los nervios del debut y el certamen ya dejó grandes candidatos firmes, resultados inesperados y varios seleccionados importantes obligados a reaccionar rápido en la segunda presentación.

En el primer duelo de este miércoles, República Democrática del Congo dio una nueva sorpresa al igualar 1-1 ante Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo, uno de los candidatos a llegar lejos en esta edición.

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Luego, Inglaterra venció 4-2 a Croacia en uno de los partidos más entretenidos de la Fecha 1, con un doblete de Harry Kane que confirmó al seleccionado británico como uno de los rivales a vencer.

Más tarde, Ghana sufrió y derrotó sobre la hora a Panamá, mientras que, en el cierre de la jornada, Colombia también tuvo que transpirar para superar 3-1 a Uzbekistán y embolsar sus primeros tres puntos.

Con esos resultados, así quedaron las tablas de los grupos del Mundial 2026 tras la primera fecha:

Grupo A: México: 3 puntos, Corea del Sur: 3 puntos, República Checa: 0 puntos, Sudáfrica: 0 puntos.

Grupo B: Canadá: 1 punto, Bosnia y Herzegovina: 1 punto, Qatar: 1 punto, Suiza: 1 punto.

Grupo C: Escocia: 3 puntos, Brasil: 1 punto, Marruecos: 1 punto, Haití: 0 puntos.

Grupo D: Estados Unidos: 3 puntos, Australia: 3 puntos, Turquía: 0 puntos, Paraguay: 0 puntos.

Grupo E: Alemania: 3 puntos, Costa de Marfil: 3 puntos, Ecuador: 0 puntos, Curazao: 0 puntos.

Grupo F: Suecia: 3 puntos, Países Bajos: 1 punto, Japón: 1 punto, Túnez: 0 puntos.

Grupo G: Irán: 1 punto, Nueva Zelanda: 1 punto, Bélgica: 1 punto, Egipto: 1 punto.

Grupo H: Arabia Saudita: 1 punto, Uruguay: 1 punto, España: 1 punto, Cabo Verde: 1 punto.

Grupo I: Noruega: 3 puntos, Francia: 3 puntos, Senegal: 0 puntos, Irak: 0 puntos.

Grupo J: Argentina: 3 puntos, Austria: 3 puntos, Jordania: 0 puntos, Argelia: 0 puntos.

Grupo K: Colombia: 3 puntos,Portugal: 1 punto, República Democrática del Congo: 1 punto, Uzbekistán: 0 puntos.

Grupo L: Inglaterra: 3 puntos, Ghana: 3 puntos, Croacia: 0 puntos, Panamá: 0 puntos.

El nuevo formato del Mundial, con 12 grupos de cuatro equipos, permite que los dos primeros de cada zona y los mejores terceros avancen a la siguiente instancia, por lo que incluso los seleccionados que arrancaron con derrota todavía mantienen margen para recuperarse.

La segunda jornada de la fase de grupos será clave para empezar a definir qué selecciones quedan cerca de la clasificación, cuáles se complican y qué candidatos logran sostener desde temprano su condición en una Copa del Mundo que ya mostró paridad, intensidad y varias sorpresas. (NA).