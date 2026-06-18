Dorrego: detienen a dos personas por circular en un auto con pedido de secuestro

La Policía de Dorrego detuvo en las primeras horas de este jueves a dos personas que venían a bordo de un automóvil con pedido de secuestro procedente de la localidad de Vicente López.

En medio de un operativo de control en RN N°3 Km. 579 en inmediaciones a la estación servicio, se detuvo a un Mini Cooper que era conducido por dos hombres, identificados como Alexander Lago de 36 años de edad, oriundo de la localidad de General Roca y Alberto Ramón Siuffi de 40, también de la misma localidad.

Se da intervención a Fiscalía 9 local a UFIJ Vicente Lopez Oeste y Juzgado Federal en turno y quedan detenidas las personas por cargos de encubrimiento.