La Justicia falló a favor de Corfo: "Podemos pedir explicaciones y el Consorcio debe darlas"

Luego de que la Justicia desestimara la denuncia del Consorcio Hidráulico contra la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado y, de esa manera, ratificara el poder de contralor y fiscalización que tiene Corfo sobre el ente de los productores, el titular del organismo bonaerense, Ramiro Vergara, aseguró que es su "deber pedir explicaciones y los directivos del CH deben darlas".

En diálogo con Panorama, que se emite por LU2, el ingeniero consideró que la resolución judicial "es clara y arroja claridad sobre el tema".

"El juez interpretó que Corfo tiene la potestad de realizar observaciones sobre los gastos del Consorcio Hidráulico. Decían que nos estábamos inmiscuyendo cuando, en realidad, como contralor tenemos ese derecho", sostuvo.

Además, el juez Pablo Quaranta —a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Azul— desestimó varios planteos que se habían hecho contra Corfo en 2023, cuando el organismo provincial —a través de la Resolución 36/2023— había realizado observaciones administrativas respecto de su manejo administrativo, había descartado la posibilidad de que se traspasara el parque de maquinarias y había desaprobado su presupuesto 2020-2021.

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Estas determinaciones habían provocado que los regantes decidieran acudir a la Justicia en agosto de 2023 e iniciaran una demanda judicial señalando que Corfo no tenía facultades para realizar esos controles ni para intervenir sobre determinados recursos administrados por la entidad.

"Es nuestro deber pedir explicaciones y los directivos del CH deben darlas —advirtió Vergara—. Si Corfo solicita información sobre fondos parados que no se han invertido, como lo hicimos en febrero último sobre un dinero que se encuentra en una caja de seguridad desde hace seis años, es por el bien de todos los regantes. También tenemos el reclamo de varios productores, que dicen que aportaron dinero para un fondo de compra de maquinarias que no fueron compradas".

En ese sentido, recalcó que su administración —puesta constantemente en tela de juicio por parte de los productores— no ha tenido ningún fallo en contra por parte del Tribunal de Cuentas bonaerense.

"Hemos hecho todos los procesos administrativos correspondientes para tener una administración clara y transparente, y eso lo debemos hacer también con los organismos que debemos controlar. No estamos burocratizando porque pidamos explicaciones: no queremos que el productor pierda tiempo y menos que invierta fondos", sostuvo.

Vergara aclaró que la relación con el CH "tiene sus altibajos", por más que desde lo operativo y técnico se funcione bien.

"El Consorcio tiene un rol fundamental en la administración de la red secundaria de riego y nosotros lo hemos apoyado. Sin embargo, los conflictos surgen cuando se piden informaciones y explicaciones. Si ese es un problema, esta sentencia trae claridad sobre cuál es el rol de Corfo y cuál el del Consorcio", finalizó.