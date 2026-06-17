Patagones: demoran a un menor de 14 años con una pistola de aire comprimido
El procedimiento se dio en la zona de Belgrano y Ramón Ocampo, tras un llamado de un vecino del sector.
Personal de la Estación Comunal de Patagones demoró a un menor de 14 años que, minutos antes, exhibió un arma de fuego y después la descartó en un baldío.
El hecho tuvo lugar pasadas las 20 de ayer, cuando personal policial tomó conocimiento de que en la intersección de las calles Belgrano y Ramón Ocampo había un joven esgrimiendo un arma de fuego.
Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona con las características descriptas por el vecino que se comunicó telefónicamente y, ante la presencia policial, se dio a la fuga, descartando un elemento entre unos pastizales.
El joven finalmente fue alcanzado y reducido, constatándose que la pistola que había manipulado era de aire comprimido.
Por este hecho, el menor -a quien no se identifica por razones legales- fue trasladado a la comisaría para luego ser entregado a sus padres.
En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca (agencia Carmen de Patagones).