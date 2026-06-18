Una joven denunció que fue manoseada por un chofer de la línea 319

La fiscalía y la comisaría de La Mujer y la Familia investigan una denuncia por presunto abuso sexual simple presentada ayer a la tarde por una joven de 19 años.

La chica, según el escrito, tomó un micro de la línea 319 en la parada de la primera cuadra de Estomba (frente a la plaza Rivadavia), sobre las 13.30, con intenciones de descender cerca de su domicilio en la zona de Grünbein.

Al llegar el ómnibus a Rafael Obligado y Fernando Fader, a pocos metros de su bajada, y cuando no quedaban otros pasajeros en el transporte -siempre según la denuncia-, el chofer habría frenado la marcha, se acercó a la joven y la habría manoseado por arriba de sus prendas de vestir.

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La denunciante pudo escapar y dar aviso a su familia. Describió al autor como un hombre de cabellos rubios, de unos 40 años de edad, delgado y de entre 1.65 y 1.70 de estatura, con anteojos y campera negra de algodón.

Reacción

El caso no terminó allí porque familiares y allegados a la víctima, poco antes de las 23, se reunieron en el sector de Rafael Obligado y Soriano e interceptaron al micro que aparentemente conducía el chofer sospechado y lo increparon, aunque el transportista finalmente pudo seguir su recorrido.

La UFIJ Nº 4, a cargo del caso, ya tendría identificado al conductor -con nombre, documento y domicilio- aunque por el momento no se adoptó ninguna medida procesal.



