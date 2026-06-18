El caso de la nutria: concejales amenazados le apuntan a la presidenta del deliberativo

En medio de la polémica por el tratamiento del pedido de personas no gratas a los dos jóvenes que mataron una nutria en nuestra ciudad, se expuso una situación que terminó con 12 concejales agraviados y amenazados por redes sociales y que derivó en una causa judicial en la que tienen que declarar.

Vanina Linzuain habló con LU2 y refirió que ellos siempre expresaron estar en contra de la violencia hacia los animales, pero reprochan la exposición a la que incitaron, desde dentro del Concejo, hacia aquellos que se opusieron al proyecto. Y particularmente apuntó hacia la presidenta del cuerpo y sus secretarios.

"Ayer recibimos la citación para hacer la declaración testimonial en la Comisaría Segunda. Mañana voy a ir a hacer la declaración como testigo. La realidad es que no estamos a favor del maltrato animal, ni mucho menos. Eso tiene que quedar claro, sólo nos opusimos al proyecto sobre la declaración de personas no gratas", indicó la edil.

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"Incluso, en el mes de mayo había presentado dos proyectos: uno pidiendo al Ejecutivo informes de las actividades y los programas actuales que se estaban llevando a cabo en contra de la violencia animal y otro a fiscalía, justamente de la cantidad de presentaciones o denuncias que se estaban realizando en cuanto al maltrato animal en nuestra ciudad", aclaró.

"No había terminado la sesión, que ya estábamos recibiendo insultos, agravios, incluso algunos compañeros también amenazas. Y la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, estaba reposteando nuestros nombres y nuestras caras y sus secretarios también. Y la realidad es que nosotros presentamos un proyecto superador, incluso queríamos que se pudieran endurecer las penas para aquellos que hicieran maltrato animal", aseguró.

Consultada por si esto fue articulado para exponerlos, la concejal responsabilizó a la presidenta del cuerpo deliberativo por "desmanejo institucional":

"Quiero dejar en claro que acá hubo un desmanejo institucional, terminó siendo un caos la sesión, encima al otro día ella redobla la apuesta y se victimiza diciendo que también había sido amenazada por el aumento de tasas, cosa que no tenía nada que ver con esto, incluso ni quiero repetir lo que dijo tampoco, me da hasta vergüenza", afirmó.

Los concejales amenazados en redes por presuntos proteccionistas fueron citados formalmente y tendrán que declarar para esclarecer la situación.

"Vamos a aportar todo lo que sea relevante para esclarecer quiénes son los culpables de las amenazas, que en muchos casos fueron eso y en otros, insultos. Hay algunas personas que están identificadas con seudónimos o nombres y apellidos".

"No era necesario que esto escalara, no sabemos en qué podría haber terminado. La verdad es que es un tema serio que creo que hay que manejarlo muy bien, y hay que pensar en el futuro también, porque hoy fue maltrato animal, mañana puede ser cualquier tema", finalizó.