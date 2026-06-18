Concejales amenazados por proteccionistas deberán presentarse en la Justicia

Los 12 concejales que recibieron amenazas en las redes sociales tras no acompañar un proyecto que pretendía declarar personas no gratas a los dos jóvenes que Huanguelén que mataron una nutria a patadas deberán prestar declaración testimonial.

La novedad se conoció durante la tarde de ayer, cuando comenzaron a llegar notificaciones judiciales al Concejo Deliberante convocando a los ediles amenazados a presentarse "a la brevedad" en la Comisaría Segunda, ubicada en Roca 557.

Varios de los involucrados analizaban qué capturas de pantalla y pruebas exhibir para dar cuenta de los mensajes recibidos en sus redes, ya que según explicaron fueron miles de mensajes, algunos con simples insultos y otros con amenazas directas a sus familias.

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La investigación comenzó de oficio tras una nota publicada en La Nueva en la que se dio a conocer que los ediles estaban recibiendo amenazas tras negarse a declarar personas no gratas en Bahía Blanca a Imanol Santerre y Bautista Bravo, los jóvenes que habían matado a una nutria a patadas. Antes, la presidenta del cuerpo Gisela Caputo (Pro) junto con su compañero de bloque Emiliano Álvarez Porte y Fabiana Úngaro (Avanza Bahía) presentaron un proyecto para declararlos no gratos en la ciudad.

La iniciativa necesitaba 16 votos en la sesión del jueves de la semana pasada para poder avanzar pero sólo obtuvo 10 acompañamientos, ya que la mayoría de los presentes prefería una declaración de repudio pero no la calificación de "no gratos", una figura que desde el regreso de la democracia sólo se utilizó contra Alfredo Astiz en 1998.

Esta situación generó un fuerte debate en redes sociales y desde distintas cuentas se empezaron a difundir los nombres de los concejales que no respaldaron el proyecto, con el objetivo de impulsar un escrache.

En los pasillos de Sarmiento 12, el hecho generó un fuerte malestar hacia las autoridades del legislativo, ya que varios de los amenazados notaron que el listado de ediles que no acompañaron el proyecto había sido compartido también en redes por personas allegadas a Caputo.